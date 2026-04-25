Paco Núñez apoya a María Guardiola en su investidura y apunta a que su modelo en Extremadura es el camino a seguir

El presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha señalado la gestión de María Guardiola al frente de la Junta de Extremadura como el camino a seguir para lograr "una gestión responsable y un compromiso firme con el avance de su región".

El líder de los 'populares' castellanomanchegos ha asistido al acto de toma de posesión de Guardiola como presidenta de Extremadura, celebrado en el Teatro Romano de Mérida este viernes y desde allí ha reivindicado cómo la gestión de la presidenta extremeña durante su primer mandato "ha permitido que su región avance en términos económicos y sociales" frente a "la parálisis que sufren las regiones gobernadas por el PSOE".

En este sentido, Núñez ha apuntado que Guardiola se encontró una región que "estaba a la cola en competitividad fiscal" y con su gestión ha colocado a Extremadura "entre las comunidades autónomas con una menor presión en materia de impuestos".

Núñez ha reiterado que los proyectos del PP para las comunidades autónomas pasan por "el apoyo a los sectores productivos, empresas y autónomos", así como por una "bajada de impuestos para que el dinero lo tengan las familias".

Por último, Núñez ha aprovechado para desear a Guardiola muchos éxitos en esta segunda etapa al frente de la Junta de Extremadura y se ha mostrado convencido de que su proyecto "mejorará la calidad de vida de los extremeños" y "defenderá su tierra por delante de cualquier otro interés".