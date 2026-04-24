El PP de Núñez esquiva la prioridad nacional de Vox y avisa que siempre pondrá por delante a los castellanomanchegos

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, no ha querido entrar a valorar si su formación asumiría el concepto de "prioridad nacional" impuesto por Vox en los acuerdo de Gobierno en Extremadura y Aragón, y ha avisado que "llegado el momento" su "prioridad" la marcarán "las necesidades de los castellanomanchegos".

Estas palabras de Agudo llegan un día después de que el portavoz de Vox, Iván Sánchez, señalara a los inmigrantes como culpables principales de la "situación insostenible" de los servicios públicos de la región y avisara de que si su formación tuviese que afrontar una negociación política con el PP tras las autonómicas de 2027, el acceso preferencial de los españoles frente a los inmigrantes en materias como vivienda o acceso a ayudas, sería una condición ineludible.

Ante esta afirmación, Agudo no ha querido hacer una contestación tajante aduciendo que no le gusta la "política ficción" y que su partido está centrado en "trabajar para gobernar Castilla-La Mancha".

Dicho esto, ha preferido no hablar de pactos porque su partido sale "a ganar las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2027" y será cuando se conozca la voluntad del mandato popular cuando se tenga que "ver lo que han querido los castellanomanchegos".

En este punto, ha señalado que los ciudadanos podrían decidir que "sea el Partido Popular quien gobierne en solitario", pero que si fuese necesario articular algún pacto con Vox para asegurar la gobernabilidad de la región, en la negociación pondrán como "prioridad" las "necesidades de los castellanomanchegos".

Unas declaraciones en la línea de las exhibidas en la jornada de ayer por Paco Núñez en las que rebajaba el debate sobre la prioridad nacional a una "discusión semántica" y "estéril" que "no lleva a ningún sitio", al tiempo que reconocía que llegado el momento explorarán las "diferentes vías de acuerdo" que puedas producirse.