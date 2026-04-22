Albacete calienta motores para acoger Farcama Primavera 2026: habrá lleno de expositores con 58 artesanos

La cuenta atrás para que comience Farcama Primavera 2026 ya está activada. Entre el 14 y el 17 de mayo, los Ejidos de la Feria de Albacete acogerá este gran evento en torno a la artesanía en el que habrá lleno absoluto de participantes.

Según ha confirmado este miércoles la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ya ha culminado el proceso de inscripción "llenando todos los espacios disponibles" por lo que serán "58 los artesanos y artesanas que tendrán presencia en esta edición".

Después de acumular más de 20.000 participantes en su anterior paso por la ciudad, Albacete volverá a acoger una edición de Farcama Primavera que en principio iba a desarrollarse en Bayona (Francia). Sin embargo, los procesos electorales que se viven en el país vecino ha llevado a la Junta a activar este plan B en un evento que en los últimos años ha tenido proyección internacional al organizarse en Oporto y Lisboa.

Patricia Franco ha hecho estas declaraciones durante su paso por Casa Decor, uno de los escaparates internacionales más destacados para el sector de la decoración, en el que la región se asoma a través de la marca Legado Artesano.

En esta ocasión, el salón Espiral del Viento diseñado por Ricardo de la Torre plantea un espacio que tiene en las formas circulares su razón de ser y en el viento y su fortaleza y movimiento, su hilo argumental.

En este trabajo participan con sus piezas 13 artesanos y artesanas castellanomanchegos: Francisco Manuel Nava, Rubén Fabuel, Bronces Riópar, Gustavo del Pino, Luis Machi, Severiano Sánchez, Mondema, Patricia Ruiz, Pedro Marín, Tapicerías Ilarcuaris, Ohyoko Cerámica, María Ángeles Delgado y Hermanos Peño.

Sus creaciones, a través de diferentes técnicas y materiales como el vidrio, el mármol, el metal y la forja, el esparto, la cerámica o la madera; constituyen un entorno singular que con una calidez única, a través de creaciones que dan identidad propia al entorno.