Gutiérrez pregunta a Tellado por qué el PP en Extremadura rechaza los motivos que utiliza para "bloquear" el Estatuto

El secretario de Organización del PSOE en Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha emplazado al secretario general del PP, Miguel Ángel Tellado, a que su partido retire la enmienda que mantiene encallada la reforma del Estatuto en el Congreso de los Diputados y le ha preguntado "¿por qué las condiciones que rechazaron en Extremadura son precisamente las que hoy utilizan para bloquear" la norma castellanomanchega.

El número dos del PSOE castellanomanchego se ha expresado en estos términos en una carta remitida a Tellado en la que le muestra su "profunda preocupación" y "desacuerdo" por la decisión de su partido de "dinamitar el consenso político" que se había logrado entre los dos grandes partidos en Castilla-La Mancha al registrar en la Cámara Baja una enmienda para mantener el tope de diputados en 35 en lugar de 55, como recogía el texto acordado.

"Conviene recordar que las Cortes de Castilla-La Mancha representan la voluntad popular de todo un pueblo, el castellano-manchego, que tiene derecho a ser tratado con el mismo respeto que los ciudadanos de cualquier otra comunidad autónoma. Lo acordado en su seno no es un mero pacto entre partidos, sino la expresión institucional de esa voluntad colectiva", agrega.

El también diputado nacional del PSOE, asegura que "las explicaciones ofrecidas por dirigentes del Partido Popular en Castilla-La Mancha, señalando que la ruptura del pacto obedecía a presiones de Vox en el ciclo electoral (el que se abría con las elecciones autonómicas en Aragón, Castilla y León y Andalucía) ya nos resultaron difíciles de comprender".

En este sentido, ha enfatizado que "lo que resulta aún más incomprensible es que esas mismas exigencias planteadas por Vox en Extremadura -como la reducción a 33 del número de diputados- fueran rechazadas por el Partido Popular en su acuerdo de gobierno en dicha comunidad" en relación al pacto alcanzado por los dos partidos para que María Guardiola sea investida presidenta extremeña.

"¿Por qué para el Partido Popular Extremadura, con cerca de un millón de habitantes menos, tiene derecho a contar con el doble de representantes que Castilla-La Mancha? ¿Por qué el voto de un extremeño parece valer el triple que el de un castellano-manchego para su formación política? ¿Y por qué las condiciones que rechazaron en Extremadura son precisamente las que hoy utilizan para bloquear el Estatuto de Castilla-La Mancha, texto fundamental para el desarrollo institucional de nuestra región?" ha reflexionado Gutiérrez.

De ahí que "desde el respeto institucional", Gutiérrez haya exigido la retirada de la enmienda y reclamado al PP "el mismo respeto que dispensa a cualquier otra comunidad autónoma".