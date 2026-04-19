El PP vuelve a cargar contra la política fiscal de Page: "Las familias de la región son más pobres que hace 10 años"

El Partido Popular ha vuelto a cargar contra la política fiscal del Gobierno de Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha, que está "asfixiando a las familias" y provocando que "trabajar hoy en la región sirva de menos que hace 10 años".

Así lo ha expresado este domingo en Guadalajara el diputado regional del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Nacho Redondo, que ha denunciado que la política de impuestos del Ejecutivo autonómico hace que la comunidad "sea cada vez menos competitiva y esté más empobrecida".

Según el parlamentario 'popular', pese a la subida generalizada de los precios en los últimos años, "los salarios no han crecido al mismo ritmo". "Esto ha provocado una pérdida real de poder adquisitivo que están sufriendo la mayoría de los ciudadanos, de en torno al 13,4 %", ha alertado.

Redondo ha acusado al Ejecutivo regional de "hacer caja a costa del esfuerzo de los ciudadanos". Y ha afirmado que si está recaudando más no es porque la economía vaya mejor, sino "porque los castellanomanchegos pagan más impuestos".

"Castilla-La Mancha se sitúa entre las comunidades autónomas con mayor presión fiscal, con uno de los IRPF más altos del país y sin medidas para aliviar la carga tributaria. Además, se han puesto en marcha nuevos gravámenes como el canon del agua o la basura", ha criticado.

A esto, ha unido el hecho de que el Gobierno "no haya deflactado el IRPF", anunciado unas ayudas fiscales que "son propaganda y solo llegan a dos de cada diez contribuyentes".

"Los autónomos son los grandes perjudicados de las políticas socialistas. Tienen más costes, más impuestos y menos ayudas reales", ha lamentado.

Por ello, ha reclamado un giro en la política económica de la región y ha defendido la necesidad de reducir la presión fiscal para aliviar a las familias y reactivar la economía.