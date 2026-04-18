El PSOE de Castilla-La Mancha afea la "desvergüenza" del PP con los migrantes desde la cumbre progresista de Sánchez

Cristina Maestre junto a parte de la delegación del PSOE de Castilla-La Mancha en la cumbre progresista que se celebra en Barcelona.

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina Maestre, ha criticado la "infinita incoherencia y desvergüenza" del PP al atacar la regularización de inmigrantes mientras, al mismo tiempo, algunos de sus cargos "están encantados de hacer negocio con ellos".

Maestre ha realizado estas declaraciones tras conocerse que cargos municipales del PP en Castilla-La Mancha promocionan desde una gestoría la tramitación de solicitudes de regularización, el mismo día que dirigentes del partido cargaban públicamente contra la medida aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez esta semana.

En este sentido, ha denunciado que "no se puede estar criticando una regularización solidaria", un plan que "ellos mismos impulsaron cuando gobernaban", se aprovechan económicamente de quienes necesitan regularizar su situación". Para Maestre se trata de "una auténtica vergüenza".

La eurodiputada ha participado en el encuentro internacional Global Progressive Mobilisation celebrado en Barcelona. Maestre ha destacado el papel de Castilla-La Mancha como una de las delegaciones "más potentes" presentes en esta cita mundial.

Así, ha explicado que este foro reúne a representantes de todo el mundo para "unir ideas y frenar tensiones globales que no benefician a los derechos humanos", mientras alerta del riesgo de normalizar conflictos, discursos de odio y retrocesos democráticos.

"Hay una mayoría que quiere paz, convivencia y respeto mutuo", ha afirmado, incidiendo en que los socialistas trabajan para construir "una sociedad más justa, más igualitaria y libre de racismo y xenofobia".

Defensa del escudo social

Por otro lado, la responsable del PSOE regional ha respondido a las críticas del PP sobre fiscalidad y ha afirmado que el verdadero "infierno" se vivió durante el Gobierno autonómico que presidió María Dolores de Cospedal.

Aquella etapa estuvo marcada por "despidos masivos de profesionales sanitarios, recortes en educación y cierre de servicios públicos esenciales", ha recordado. Las medidas afectaron gravemente a "familias, estudiantes y personas dependientes", ha enumerado.

"Cuando gobierna el PP no bajan impuestos, lo que hacen es recortar la atención social", ha afirmado. Maestre ha defendido que los impuestos son la garantía para sostener servicios públicos fundamentales como la sanidad, la educación o la protección social.

Para concluir, ha reprochado al principal partido de la oposición que mantenga un discurso "divisivo" que perjudica a la cohesión social y a la convivencia democrática.