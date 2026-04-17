El PSOE, muy crítico con el PP: rechaza aumentar los diputados en Castilla-La Mancha y los blinda en Extremadura

El PSOE de Castilla-La Mancha ha pedido este viernes la dimisión del presidente del PP regional, Paco Núñez, por "callar" mientras el secretario general del PP nacional, Miguel Tellado, "humilla el pacto del Estatuto de Autonomía de esta tierra con excusas que no ha puesto en el pacto con Vox en Extremadura".

Así lo ha expresado en rueda de prensa la diputada del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Paloma Jiménez, que ha indicado que los socialistas "están esperando a ver si, de una vez por todas, Núñez es capaz de enfrentarse a Génova para cumplir la palabra que ha dado a Castilla-La Mancha".

"Tellado le dice a Núñez que no puede aprobar el Estatuto de Castilla-La Mancha, ponen la excusa del número de diputados. Sin embargo, vemos cómo en Extremadura tienen el doble de diputados con la mitad de habitantes, 65 en total, y allí el PP sí acepta", ha criticado.

Para Jiménez se trata de "una muestra más de que Núñez no tiene palabra ninguna y no defiende los intereses de nuestra región". "No es de recibo que Génova marque las directrices del PP regional, ni que este las acepte. Que tome en consideración lo que sus propios alcaldes del PP le están pidiendo, como ha hecho el de La Guardia (Toledo), favoreciendo una moción en la que se solicita que salga adelante el Estatuto de Castilla-La Mancha", ha expresado.

La socialista ha asegurado que si el PP "hiciera caso a sus bases y escuchara un poco más a sus votantes y a la sociedad castellanomanchega volvería a ese consenso" del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

Gutiérrez habla de "traición"

Las declaraciones de Jiménez van en la línea de la publicación que ha hecho este mismo viernes el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, en redes sociales, acusando a Núñez de "traición al pacto del Estatuto".

Leídas las 23 páginas del acuerdo reitero que @paconunez_ debería dimitir por su traición al pacto del Estatuto de Castilla-La Mancha.



¿Alguien me puede explicar del PP y VOX de CLM por qué en Extremadura han pactado que esa región tengan 65 diputados (el doble que en CLM)… pic.twitter.com/TLF5eCiy8b — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) April 17, 2026

"¿Alguien del PP y Vox de Castilla-La Mancha me puede explicar por qué en Extremadura han pactado que esa región tenga 65 diputados (el doble que en nuestra región) siendo la mitad de habitantes?", ha cuestionado una vez "leídas las 23 páginas del acuerdo".

Asimismo, ha reiterado su petición de "dimisión" de Paco Núñez. "Con el pacto que han permitido a María Guardiola en Extremadura, donde Vox pidió reducir diputados y no ha aceptado el PP, los 'populares' de Castilla-La Mancha vuelven a demostrar que son unos títeres intervenidos por Tellado", ha sentenciado.