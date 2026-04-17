Más de 10.000 personas competirán este fin de semana por una de las 500 plazas de celador que ofrece el Sescam

Un total de 15.613 aspirantes están admitidos este fin de semana en nuevas pruebas selectivas correspondientes a las Ofertas Públicas de Empleo 2023 y 2024 del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam). La mayor convocatoria se da para celador, con más de 10.000 inscritos, que competirán por lograr una de las 500 plazas ofertadas.

Según la Junta, 10.272 aspirantes admitidos están convocados a examen de forma simultánea en las cinco provincias de la región este sábado, lo que "refleja la dimensión de este proceso selectivo y la relevancia de este colectivo dentro del sistema sanitario".

Ya el domingo están convocados 4.353 aspirantes para las categorías de Grupo de Gestión de la Función Administrativa, Urología, Neurocirugía, Logopedia, Técnico Superior Sanitario en Radiodiagnóstico (Rayos), Telefonista y Planchadora.

Asimismo, también el sábado, 11.260 personas aspiran a las categorías de Técnico de Gestión de Tecnologías de la Información, Ingeniero Técnico, Bibliotecario, Electricista, Albañil y Pintor.

"Las pruebas que se han desarrollado hasta el momento están transcurriendo con total normalidad y sin incidencias destacables, gracias al trabajo coordinado de los tribunales y de los equipos organizativos", ha expresado el Gobierno regional.

"Proceso consolidado"

El Ejecutivo autonómico también ha informado de que el proceso selectivo correspondiente a las OPE 2023 y 2024 del Sescam está registrando, desde su inicio, una participación media en torno al 75 %.

Entre los datos más destacados de las semanas anteriores figura el examen de Enfermería, la categoría más relevante por volumen asistencial, y el de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), que reunió a más de 7.000 participantes, lo que supuso el 76 % de asistencia.

Asimismo, se han celebrado pruebas de Médico de Familia, con un 76 % de participación, además de para otras categorías sanitarias y de gestión, con especialidades que no se convocaban desde hace años y nuevas categorías vinculadas al ámbito tecnológico.