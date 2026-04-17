El calor veraniego irrumpirá en Castilla-La Mancha este fin de semana: hasta 30 grados en estas zonas

Una potente dorsal subtropical se ha asentado sobre la Península, imponiendo una situación de estabilidad generalizada durante toda la semana. La configuración atmosférica ha favorecido un ascenso progresivo de las temperaturas desde comienzos de semana, con valores cada vez más elevados en amplias zonas del país.

De esta forma, la masa de aire cálido impulsada por la cresta anticiclónica dejará registros plenamente veraniegos durante el fin de semana. Y se superarán los 30 grados en algunos puntos de España como Extremadura y Andalucía, que será "la caldera térmica de España".

Así informa Meteored, que detalla que la configuración atmosférica favorecerá una marcada subsidencia y cielos poco nubosos, permitiendo una fuerte insolación durante buena parte del día.

Las vegas del Guadiana serán el gran epicentro de calor del fin de semana, instaurando máximas en Castilla-La Mancha por encima de lo normal en esta época, entre los 27 y los 30 grados.

De esta forma, atendiendo a las capitales de provincia, Toledo alcanzará 30 grados el sábado, seguida de Ciudad Real y Guadalajara, con 29; Albacete con 28; y Cuenca con 27.

El domingo serán Toledo y Ciudad Real las que lleguen a los 30 grados. Les seguirán Albacete y Guadalajara, con 28; y Cuenca, igualmente con 27.

Previsión del viernes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este viernes en Castilla-La Mancha cielos velados de nubes altas con intervalos de nubes de evolución, en zonas de montaña, durante las horas centrales.

Las temperaturas irán en ligero a moderado ascenso y el viento soplará flojo y de dirección variable.