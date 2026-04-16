Gutiérrez (PSOE) no entierra la reforma del Estatuto y apunta a mediados de mayo como "ventana de oportunidad"

El PSOE de Castilla-La Mancha no da por muerta la reforma del Estatuto de Autonomía. Dos meses y medio después de que el consenso saltara por los aires por el registro de una enmienda por parte del Partido Popular en el Congreso de los Diputados para mantener la actual horquilla de diputados en un máximo de 35 en lugar de los 55 que aparecía en el acuerdo, los socialistas han atisbado la "ventana de oportunidad" que se puede abrir a mediados de mayo una vez que se hayan celebrado las elecciones autonómicas de Andalucía.

Así lo ha reconocido el secretario de Organización de los socialistas en Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, quien ha desvelado que dirigentes del PP autonómico le han "reconocido" que esta maniobra se debió a una "imposición" de Génova al comprobar que Vox "se estaba comiendo por los pies" a los populares justo antes del comienzo del ciclo electoral que se abría con las autonómicas en Castilla y León, Aragón y Andalucía.

De ahí que haya apuntado que una vez se celebren los comicios andaluces, puedan darse las condiciones que propicien un cambio de escenario político.

De esta manera, Gutiérrez ha avanzado que su partido va a esperar "a ver si el Partido Popular vuelve al consenso, a la posición de las Cortes de Castilla-La Mancha y a demostrar que tiene un mínimo de valentía para defender lo que firma ante la opinión de sus líderes en Génova".

A partir de ahí, ha señalado que el PSOE se "replanteará la hoja de ruta para tomar una decisión en un sentido o en el contrario", ha avanzado Gutiérrez, aunque ha querido dejar claro que "la pelota está en el tejado del PP".

"Ellos son los que firmaron un acuerdo, ellos son los que se comprometieron con toda la sociedad de Castilla-La Mancha, ellos son los que fueron en representación de las Cortes a defender el conjunto del Estatuto en el Congreso de los Diputados y son ellos los que lo han traicionado".

Bellido y Lucas-Torres

Gutiérrez ha esgrimido una interpretación de la situación mucho más optimista que la ofrecida por su compañero de partido y presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, quien apuntaba a que la reforma se encontraba en "muerte clínica".

Incluso, el también líder del PSOE de Guadalajara argumentaba que ante este escenario, "lo más razonable" sería retirar la reforma del Congreso en lugar de dejarla "inerte" en la Comisión Constitucional del Congreso.

Por su parte, el vicepresidente segundo de las Cortes de Castilla-La Mancha y vicesecretario de Institucional del PP regional, Santiago Lucas-Torres, se resistía a dar por muerta la reforma y en una entrevista concedida hace un mes EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha ya avanzaba que todavía existía "margen" para continuar la negociación en la Cámara Baja.