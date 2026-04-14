El Ministerio estudia "varias opciones" para aliviar la A-42 entre Madrid y Toledo: nuevas conexiones, liberar la AP-41...

El Ministerio de Transportes baraja "varias opciones" para mejorar la fluidez en la autovía A-42. Unas alternativas cuyo objetivo es mejorar la movilidad terrestre entre Madrid y Toledo, para descongestionar una vía saturada durante varias franjas horarias.

Este mismo martes, el delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha esbozado un plan que "los técnicos estudian" y que contempla mejoras en uno de los ejes más transitados del centro peninsular.

"Ya se trató de llegar a algún acuerdo entre el Ministerio, algunos alcaldes y la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre para establecer algunos beneficios económicos. Desde luego, no descarto que se estudie o se siga estudiando la posibilidad de dejar gratuita la AP-41".

En una entrevista concedida a Radio Nacional España (RNE), Sabrido ha asegurado que el departamento que encabeza Óscar Puente contempla un escenario que incluya nuevas "conexiones" desde la A-42 hacia algunas de las autovías de circunvalación de Madrid.

La otra posibilidad es que la autopista de peaje AP-41 "fuera gratuita por la noche o hacer unas rebajas cuando hubiera un determinado uso".

Más allá de "estas ventajas económicas" y de ser una posibilidad que "se está estudiando", el representante del Gobierno central en la región cree que "también hay que tener en cuenta dónde finaliza la AP-41".

Se trata de una carretera "que no finaliza muchas veces donde es más conveniente para el ingreso a Madrid". La autopista finaliza en la R-5, otra autopista radial de peaje que desemboca en la M-40, a la altura del barrio de Carabanchel, al suroeste de la capital de España.

En definitiva, para Sabrido, "lo que pide" el consejero de Fomento de la Junta de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, "es razonable", ya que solicita la gratuidad de esta infraestructura.

"Pero también hay que tener en cuenta que no siempre es la solución única, ya que los atascos se producen fundamentalmente a partir de Illescas hacia el norte, hacia la Comunidad de Madrid", ha afirmado.

Asimismo, ha aclarado que los "flujos" que aporta la provincia de Toledo "no son los que provocan el atasco". "Hay que ver si se puede desconcentrar desde el norte", ha sentenciado.

Creciente colapso de la A-42

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seitt) es la titular de la carretera desde 2019, fecha del rescate de la autopista por parte del Estado. La compañía de capital público dispone de la adjudicación hasta 2031, un plazo al que tanto el Gobierno regional como los ayuntamientos de la comarca de La Sagra desearían no llegar.

La asignación de una partida en unos hipotéticos Presupuestos Generales del Estado (PGE) resolvería la situación de forma favorable a los intereses de la región y una parte de sus municipios. Sin embargo, se antoja casi imposible que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, por su minoría parlamentaria, apruebe las cuentas públicas.

Ante el creciente "colapso" de la A-42, la Consejería de Fomento y el Ministerio de Transportes mantuvieron una reunión para valorar, entre otros temas, el futuro de la AP-41. La postura más favorable que se advirtió en Transportes es la de la gratuidad de la vía y habría sido valorado como la solución más eficaz para aligerar el tráfico.

La intensidad media diaria en la AP-41, de pago, alcanzó los 2.540 vehículos al día en 2024, mientras que la A-42 en Olías del Rey contabilizó unos 43.000 coches cada jornada, llegando a 79.000 en Illescas.