El PSOE de Castilla-La Mancha pide a Vox explicaciones ante las dudas sobre la financiación planteadas por Inés Cañizares

Inés Cañizares,, aplaudida por el diputado nacional de Vox, José María Figaredo, en un acto de campaña en 2023. Óscar Huertas

El PSOE de Castilla-La Mancha ha exigido a Vox "explicaciones claras, inmediatas y públicas" sobre la gestión de fondos vinculados al partido, tras las declaraciones de distintos dirigentes del propio partido, entre ellos la vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares, reclamando transparencia en la gestión y la convocatoria de un congreso extraordinario.

Precisamente, este fin de semana, Cañizares ha concedido dos entrevistas a medios de comunicación nacionales en las que reclama "cambiar la gestión del dinero" en la organización y pone el foco en la necesidad de aclarar el uso final que se hace de las partidas que llegan a los grupos parlamentarios y que son transferidas a la estructura orgánica del partido que dirige Abascal.

Según los socialistas, estas declaraciones evidencian que la crisis abierta en Vox ya "no puede ocultarse" y que sus responsables políticos en Castilla-La Mancha deben aclarar de qué lado están, "si del lado de quienes piden explicaciones o del lado de quienes tienen que darlas".

Desde el PSOE recuerdan informaciones de "enorme gravedad" que se han conocido en los últimos meses. Como ejemplos citan la petición de dinero por parte de la fundación 'Revuelta' por la dana de Valencia y la posterior "desaparición" de esos fondos, o el presunto uso de recursos procedentes de instituciones para sufragar gastos de personal de la estructura nacional del partido.

En el caso concreto de Castilla-La Mancha, el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, denunció públicamente que el grupo parlamentario de Vox había desviado 34.000 euros al partido, una práctica que tildaba de "ilegal".

A denuncias de este tipo, los socialistas ahora añaden informaciones que apuntan a que "esta misma práctica se habría reproducido en distintos ámbitos municipales" de la región.

"¿Cuál ha sido el papel de David Moreno y de la Ejecutiva regional de Vox en Castilla-La Mancha? ¿Van a ofrecer a la ciudadanía una explicación transparente sobre el destino y utilización de esos recursos?" se preguntan los socialistas.

Recado al PP

Los socialistas también invitan al PP a que "no siga guardando silencio" ante hechos que "afectan directamente a instituciones en las que gobierna con Vox o ha sostenido acuerdos con esta formación". Por eso, preguntan al presidente regional del PP, Paco Núñez, si "va a pedir a sus alcaldes y alcaldesas que investiguen el uso del dinero de sus ayuntamientos por parte de Vox, o si, por el contrario, va a continuar actuando como si no estuviera ocurriendo nada".

“Después de lo que están diciendo los propios dirigentes de Vox, el PP ya no puede parapetarse en la indiferencia ni en el silencio. Tiene la obligación política de exigir transparencia, depurar responsabilidades y garantizar que ni un solo euro público haya sido utilizado de forma irregular”, señalan los socialistas.

El PSOE ha subrayado que cualquier sospecha sobre el uso de fondos vinculados a instituciones públicas debe ser aclarada con total contundencia y ha reclamado que se revisen todos los casos en los que pueda haberse producido una utilización inadecuada de recursos públicos o asignaciones institucionales.

Talavera de la Reina

Los socialistas apuntan que las primeras comprobaciones "deberían realizarse" en municipios como Talavera de la Reina, donde el 'popular' José Julián Gregorio gobierna en coalición con el también líder de Vox en la región, David Moreno.

“El dinero público es de los ciudadanos y ciudadanas, no de los partidos. Y quien haya utilizado recursos institucionales para fines ajenos a su función tendrá que dar todas las explicaciones y asumir todas las responsabilidades”, han concluido los socialistas.