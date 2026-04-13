Castilla-La Mancha lanza sus Rutas Senderistas Accesibles: beneficiará a 600 personas con discapacidad

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha lanzado la primera edición de las Rutas Senderistas Accesibles para Personas con Discapacidad. Se trata de rutas senderistas accesibles en entornos naturales de Castilla-La Mancha, combinadas con actividades lúdicas, culturales y sociales.

"Es una iniciativa plenamente inclusiva, diseñada para garantizar la participación en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad y para reforzar esta apuesta que ha hecho el presidente García-Page por garantizar la accesibilidad en todos los ámbitos de la vida", ha expresado el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, que ha estado acompañado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano.

Caballero ha puesto en valor que esta es la I edición del programa, lo que supone "un paso relevante en la consolidación de nuevas políticas públicas de ocio inclusivo en Castilla-La Mancha".

"Nace con vocación de continuidad y crecimiento en próximos años. Y contribuye de forma directa a la mejora de la autonomía personal, la inclusión y la calidad de vida de las personas con discapacidad", ha afirmado.

Rutas para 600 personas

Por su parte, Bárbara García Torijano ha explicado que serán 10 rutas en 2026, dos por provincia y tendrán lugar en primavera y otoño. Y ha detallado que llegarán a 60 participantes por cada una de ellas y que se calcula alcanzar los 600 beneficiarios totales.

El calendario y localizaciones confirmadas son Caspueñas (Guadalajara), el 8 de mayo; Los Yébenes (Toledo), el 15 de mayo; Agramón (Hellín, Albacete), el 20 de mayo; y Ruidera (Ciudad Real), el 3 de junio. A la provincia de Cuenca llegará en octubre.

Y ha detallado algunas de las principales características del programa, destacando que ofrece rutas de cuatro a cinco kilómetros con una dificultad media-baja y de carácter gratuito, que incluyen transporte, comida y avituallamiento.

"El programa está pensado desde las personas, garantiza acompañamiento, seguridad y participación real y lo hemos impulsado junto al Tercer Sector para asegurar que responde a las necesidades reales de quienes van a disfrutarlo", ha afirmado.

Y se desarrolla en colaboración con entidades sociales especializadas en discapacidad, designadas por cada delegación provincial. En Albacete participará ASPRONA; en Ciudad Real, Laborvalía; en Toledo, Marsodeto; y en Guadalajara, los Centros Ocupacionales y CADIG propios.

Ley de Accesibilidad Universal

El vicepresidente segundo ha confirmado que la actividad deportiva inclusiva y el acceso a espacios naturales estarán recogidos en la Ley de Accesibilidad Universal en la que está trabajando el Ejecutivo autonómico.

"Queremos escucharos para enriquecer los documentos y por eso hemos iniciado un proceso de participación. En el Portal de Participación del Gobierno regional vamos compartiendo el texto de los distintos bloques que conforman la Ley junto con un formulario para que cualquier persona, entidad o empresa nos haga llegar aportaciones", ha expresado.