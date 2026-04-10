Núñez alerta de los efectos que generan las políticas de Page y Sánchez en Castilla-La Mancha: "Hay más tensión social"

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha descrito un momento delicado para el bienestar de los ciudadanos, un escenario que ha relacionado con las "políticas socialistas" y que deriva, según el diagnóstico del líder de la oposición en la región, en un escenario sombrío. "La situación económica y social no es buena", ha subrayado.

Según Núñez, la "consecuencia" de la gestión de los gobiernos nacional y autonómico "es la de siempre". Desde su partido han afeado que haya "menos riqueza y más pobreza, menos crecimiento y más tensión social".

El líder regional del PP se ha servido de una ensalada de datos "irrefutables" para recordar que uno de cada tres vecinos de España se encuentra en riesgo de pobreza, un porcentaje similar al de la población en exclusión social. Además, la comunidad autónoma "tiene una de las rentas más bajas del país y más de la mitad de las familias no llega a fin de mes".

En la misma línea, ha advertido de que "en el último año hay 58.000 personas más en situación de pobreza, ha subido la carencia material severa y cada vez más familias tienen dificultades para afrontar gastos básicos".

Desde el PP han asegurado que "el problema no es de los ciudadanos, sino de la gestión que hace el PSOE de los recursos públicos". Núñez ha criticado que las recetas aplicadas por Pedro Sánchez y Emiliano García-Page contengan "altos impuestos, derroche, descontrol en el gasto y persecución a la iniciativa privada".

No obstante, ha defendido el potencial de la región "para liderar el crecimiento, atraer inversión y generar empleo de calidad" y se ha comprometido, una vez más, a "reducir impuestos, apoyar a autónomos y empresas y crear oportunidades".

Al respecto, ha asegurado que el PP se afanará para que haya un cambio político tanto en Castilla-La Mancha y España con Alberto Núñez Feijóo al frente, una oportunidad que permitirá "cambiar el rumbo y ofrecer una alternativa real a los ciudadanos".

Reunión de parlamentarios

Núñez ha clausurado la Interparlamentaria del PP de Castilla-La Mancha celebrada en la localidad de Belinchón (Cuenca), junto a las portavoces del PP en el Congreso, Ester Muñoz, y en el Senado, Alicia García. El líder regional ha destacado que en política "es fundamental decir la verdad y cumplir la palabra dada", algo que no ocurre con los gobiernos socialistas.

En este sentido, ha afirmado que Page y Sánchez "tienen en común el uso de la mentira". Asimismo, se ha referido a ambos como "dos caras de la misma moneda".

De nuevo, ha abundado en que "los diputados y senadores socialistas de Castilla-La Mancha siempre votan lo que decide Sánchez y nunca han votado lo contrario".

El PP ha resaltado su contrariedad por los "titulares en los medios" que deja Page, unas intenciones que no se concretan en las Cortes Generales. "Luego vota en sentido contrario".

El principal responsable de la oposición a Page le ha criticado su supuesta subordinación al presidente del Gobierno. "Jamás ha exigido a Sánchez cuestiones fundamentales para Castilla-La Mancha como una financiación justa, el pago de lo que se debe a la región o soluciones en materia de agua".

Page, "el primer sanchista"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha criticado que Page exprese con frecuencia "que no le gusta Pedro Sánchez, que no le gusta la ley de amnistía, que no le gusta la ley de financiación o la quita independentista", mientras esos alegatos quedan en "nada".

Por ello, ha señalado que "a la gente se la juzga por lo que hace, no por lo que dice", y ha destacado que el presidente de Castilla-La Mancha "no hace nada y, por tanto, es el primer sanchista: calla y luego otorga".

De otro lado, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha definido al jefe del Ejecutivo regional como un "falso fijo discontinuo del sanchismo". Así, ha censurado que el toledano no acudiera al Senado a posicionarse respecto a la ley de amnistía o que su Gobierno estuviera ausente en debates clave sobre el sistema de financiación.