Fundación Globalcaja reivindica el proyecto de deporte inclusivo de Amiab con cerca de 100 participantes

Imagen del encuentro entre los representantes de Amiab y Fundación Globalcaja.

La Fundación Globalcaja ha reivindicado la labor del Servicio de Deportes de Amiab que, con su colaboración, promueve la inclusión social a través de la actividad física, integrando a personas y familias, en un proyecto común que fomenta valores como la autonomía, la convivencia y el trabajo en equipo.

Este servicio, que actualmente cuenta con cerca de 100 personas participantes, entre deportistas, monitores y voluntarios, se ha consolidado en Cuenca como un espacio de referencia desde la creación del club deportivo amiab, abriendo nuevas oportunidades para un colectivo con escasas alternativas en el ámbito deportivo, según ha informado la Fundación de la entidad financiera en una nota de prensa.

Desde sus inicios, el crecimiento del club ha sido constante, tanto en número de participantes como en disciplinas deportivas.

Así, su oferta deportiva se ha ido ampliando, sumando al atletismo otras modalidades como multideporte, baloncesto, paraescalada o actividades dirigidas a niños y niñas desde edades tempranas.

Este crecimiento ha venido acompañado de importantes logros deportivos en competiciones regionales y nacionales, incluyendo medallas en atletismo, baloncesto y un oro en el Campeonato Nacional de Paraescalada.

Durante la actual temporada, el Servicio de Deportes de Amiab continúa su evolución con la incorporación de nuevas propuestas como el atletismo infantil específico y el pádel, además de mantener su participación en competiciones oficiales.

Esta acción se enmarca en la labor social de la entidad, que canaliza su compromiso con el territorio apoyando programas de carácter social, deportivo, educativo y cultural, contribuyendo al desarrollo y bienestar de Castilla-La Mancha.