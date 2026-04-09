Castilla-La Mancha reclama a la Unión Europea 75 millones de euros para construir viviendas de alquiler asequible

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado que solicitará a la Unión Europea la reprogramación de 75 millones de euros de los fondos FEDER para la construcción de vivienda destinada a alquiler asequible, con precios por debajo del mercado.

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha explicado que se trata de "adelantarnos a lo que tenga que ser; a los fondos que vengan más adelante ya no podemos esperar, y estos 75 millones de euros serán para obra nueva destinada a alquiler asequible en la región".

Hernando ha añadido que, en paralelo, se presentará próximamente una proposición de ley en las Cortes regionales para desbloquear un mecanismo de préstamos a tipo cero que cubra hasta el 20 % del coste que los bancos no financian en la compra de vivienda.

Esta medida se suma a la reducción del impuesto de transmisión patrimonial y del impuesto de actos jurídicos documentados, ya en vigor, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda.

Sector logístico

Además, Hernando ha destacado que Castilla-La Mancha está destinando 30 millones de euros al mes en rebajas fiscales para mitigar el impacto económico de la guerra en Irán y contener los precios del gasóleo, de los cuales el 60 % proviene de fondos que deja de ingresar la Comunidad Autónoma.

El consejero ha realizado estas declaraciones durante la presentación de la plataforma logística Iberum Central Norte en Illescas, acompañado por el alcalde, José Manuel Tofiño, responsables de la plataforma y representantes de empresas allí establecidas.

Hernando ha destacado además la importancia del sector logístico en Castilla-La Mancha, que representa cerca del 10 % del Producto Interior Bruto regional, y ha subrayado que la industria sigue siendo clave para el empleo, ya que dos de cada tres empleos más estables en España provienen del sector industrial.

Por último, ha reivindicado mejoras como la ampliación de la capacidad de la red de suministros para el establecimiento y ampliaciones de empresas y la liberalización de la AP-41.