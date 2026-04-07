El PP acusa a Page de "atracar los bolsillos" de los castellanomanchegos: "Récord de impuestos en dos meses"

La secretaria general y portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha acusado al presidente regional, Emiliano García-Page, de "atracar a los bolsillos de los castellanomanchegos".

Así lo ha expresado desde las Cortes, denunciando que el Ejecutivo autonómico "está marcando récord histórico de recaudación a costa de los bolsillos de los castellanomanchegos, ya que en los dos primeros meses de 2026 ha recaudado 1.200 millones de euros vía impuestos".

"¿Para qué ha servido? ¿Han mejorado la sanidad de Castilla-La Mancha? Todo lo contrario, ya que están cerrando unidades como la de salud mental del Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan", ha criticado.

En materia social, también ha criticado que "no ha habido avances" y ha anunciado que el partido "defenderá el próximo jueves la equiparación salarial de los servicios sociales de Atención Primaria, una reivindicación histórica de los profesionales que el Gobierno regional les está negando".

Agudo ha incidido en el impacto de la situación económica en las familias, ya que "más del 50 % reconocen que no llegan a fin de mes". Y los jóvenes encuentran cada día "más dificultades para poder llevar a cabo su proyecto de vida".

"Frente al saqueo de los bolsillos, no encontramos ni una sola medida del Ejecutivo autonómico para aliviar los bolsillos de los castellanomanchegos. Por eso preguntaremos en el pleno de las Cortes si la Junta tiene prevista alguna medida para mitigar la pérdida de poder adquisitivo provocada por la inflación", ha adelantado.

Asimismo, ha recordado que Castilla-La Mancha sufre la inflación más alta de todo el país. "Desde que gobierna Page la inflación acumulada es del 28,7 %. Hemos sufrido un aumento del IPC del 50 % en los alimentos, lo que ha encarecido notablemente la cesta de la compra. Y los ingresos fiscales por habitante han aumentado más de un 35 % en este periodo", ha explicado.

Renta

Por otro lado, ante el inicio de la campaña de la renta, Agudo ha defendido la propuesta del presidente regional del PP, Paco Núñez, de deflactar el IRPF.

"La medida ha sido rechazada en numerosas ocasiones por el Gobierno regional. Y los castellanomanchegos van a pagar en el tramo medio más IRPF que el resto de los españoles", ha lamentado.

Asimismo, ha cargado contra los "nuevos impuestos creados por el Gobierno de Page", como son "el de agua o las basuras". "Esto es lo que supone el socialismo para Castilla-La Mancha. Vamos a preguntarles si tienen un plan más allá de seguir atracando los bolsillos de los castellanomanchegos", ha sentenciado la 'popular'.