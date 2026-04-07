Castilla-La Mancha podrá beneficiarse de las ayudas del Gobierno tras las crecidas e inundaciones de febrero

El Gobierno de España ha aprobado este martes incluir a Castilla-La Mancha como zona afectada por una emergencia de protección civil tras las crecidas e inundaciones registradas el pasado mes de febrero.

La decisión ha sido adoptada por el Consejo de Ministros, que ha acordado declarar zonas afectadas a territorios de 13 comunidades autónomas que sufrieron hasta 42 episodios catastróficos entre el 10 de febrero y el 30 de marzo, entre ellos el paso de las borrascas Nils y Therese.

Este acuerdo habilita la concesión de ayudas y subvenciones para que los damnificados puedan "resarcirse de los daños personales y materiales sufridos", según ha informado el Ejecutivo de Pedro Sánchez en una nota de prensa.

En el caso de Castilla-La Mancha, el reconocimiento llega tras un mes de febrero excepcional, con una precipitación media de 113,6 litros por metro cuadrado, un 305 % de lo normal. Se trata del segundo febrero más lluvioso desde 1961, según los datos meteorológicos.

El tren de borrascas que atravesó la comunidad durante los primeros días del mes provocó un aumento generalizado de los caudales y múltiples problemas en ríos, arroyos y zonas urbanas.

Se activó a la UME

Ante esta situación, la Junta activó el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (PRICAM) el 5 de febrero y lo elevó a fase de emergencia el día 11 en toda la región, lo que permitió movilizar medios extraordinarios, incluida la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en varios pueblos de Ciudad Real como El Robledo.

La participación de la UME se centró en labores de apoyo, vigilancia y prevención ante el riesgo de desbordamientos ante las crecidas provocadas por los desembalses del pantano de la Torre de Abraham.

Durante esos días, el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha llegó a registrar casi 400 incidencias, en su mayoría relacionadas con inundaciones, crecidas de ríos, desprendimientos y afecciones en carreteras.

El Gobierno regional también envió 11 avisos masivos a la población a través del sistema Es-Alert.

La emergencia se dio por finalizada el 17 de febrero, una vez que los caudales comenzaron a estabilizarse y las lluvias remitieron.

Paquete de ayudas

Ahora, con la declaración aprobada por el Ejecutivo central, se abre la puerta a un paquete de ayudas que abarcan desde daños personales y en viviendas hasta afecciones en explotaciones agrarias, infraestructuras y bienes públicos.

En concreto, el Ministerio del Interior contempla ayudas por daños personales; en viviendas y enseres; en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios; así como en bienes de las entidades locales.

Además, se estudiará la exención de tasas en trámites como duplicados de permisos de circulación o conducción, bajas de vehículos siniestrados o la expedición del DNI.

A estas medidas se suman otras que podrán activar distintos ministerios. Hacienda podrá aprobar beneficios fiscales como la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles o reducciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas, mientras que Trabajo y Seguridad Social podrán impulsar bonificaciones y exenciones de cuotas.

Por su parte, el Ministerio de Política Territorial podrá financiar hasta el 50 % de las obras que ejecuten los ayuntamientos para reparar infraestructuras dañadas, y Agricultura podrá conceder ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas o forestales.

Solidaridad interterritorial

El acuerdo se apoya en el principio de solidaridad interterritorial y actúa como complemento a las actuaciones ya realizadas por las administraciones autonómicas y locales.