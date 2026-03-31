Page demanda al Gobierno por no publicar las nuevas reglas de explotación del trasvase: "Roza el delito ecológico"

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado este martes la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para exigir la aplicación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura y el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo que obligan a garantizar los caudales ecológicos en el río Tajo.

Desde Talavera de la Reina, el presidente regional, Emiliano García-Page, ha justificado este paso al advertir de que la actual gestión del acueducto “roza ya lo que muchos servicios jurídicos podrían considerar un delito ecológico” y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de desatender sus obligaciones legales con el Tajo.

"Llevamos más de un año insistiendo", ha asegurado el regidor autonómico, quien ha reconocido que "es duro llegar a este extremo" pero este paso busca que "haya una reacción".

Ante esta situación, ha reivindicado que "no sé cuántos políticos hay en Castilla-La Mancha que, llegado el momento—porque hablar es fácil—, estarían dispuestos a anteponer los intereses de su tierra, incluso si eso implica tener que denunciar ante los tribunales a un gobierno de su mismo partido".

Page se ha mostrado confiado en que más pronto que tarde llegue "una solución" y puedan retirar el proyecto, pero mientras tanto, ha dejado claro que "siempre vamos a anteponer los intereses de la gente".

Relación rota con el ministerio

Mientras, al término de la reunión del Consejo de Gobierno, la ministra de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha comparecido ante los periodistas para informar de los detalles de este recurso.

Durante la rueda de prensa, Gómez ha reconocido que desde que Sara Aagesen se convirtió en vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico hace 16 meses, la relación entre ministerio y comunidad autónoma "no existe".

La consejera ha explicado que en su departamento acostumbraban a mantener un canal "directo" con el ministerio en la época de Teresa Ribera para tratar temas sobre los que la región no es competente como agua y energía.

Sin embargo, con el cambio de titular, la situación comunicativa se ha tornado "insostenible". "Nuestro presidente lleva más de seis meses esperando a que la vicepresidenta tercera le de una cita y yo misma llevo más de un año pidiendo una reunión", ha abundado.

De ahí, que en la dirección expresada por Page en Talavera, Gómez haya asegurado que el Gobierno de Castilla-La Mancha no ha tenido otra salida que interponer la demanda

"No es agradable, pero tenemos que tomar decisiones para defender los intereses de los castellanomanchegos", ha justificado la consejera respecto al retraso de la publicación de una normativa que mantiene al Tajo como "único río de España y Europa sin caudales ecológicos".

Medidas cautelares

Incluso, ha ido un paso más allá y ha avanzado que en el caso de que el tribunal admita a trámite la demanda, se plantearán pedir medidas cautelares sobre las derivaciones de agua del trasvase.

La consejera ha resumido en el "hartazgo" y la "falta de sostenibilidad" los principales motivos que han llevado al Gobierno de Castilla-La Mancha a judicializar el asunto.

"Aunque parezca que ahora hay agua porque estamos en un ciclo húmedo, es un espejismo", ha señalado Mercedes Gómez, quien ha denunciado el "balance hidrológico negativo" que se produce cuando los embalses de la cabecera del Tajo se encuentra en nivel 1 -normalidad- como ocurre ahora mismo y en nivel 3 -excepcionalidad-.

En ambos casos, ha denunciado que se llevan a cabo trasvases "sin ninguna medida adicional en sostenibilidad para que la infraestructura se acomode a la situación de cambio climático que estamos viviendo".

Cinco espacios protegidos

Según ha relatado, esta situación incide de manera especial en cinco espacios protegidos por la Red Natura 2000: Sierra de Altomira; Yesares del Valle del Tajo, Carrizales y Sotos del Jarama y Tajo; Río Tajo en Castrejón, islas de Malpica y Azután; y Barrancas de Talavera.

La titular de Desarrollo Sostenible ha avisado que estos cinco espacios se encuentran en un "estado de conservación muy limitado" con afecciones por falta de caudal que podrían ser "irreparables".

En este sentido, ha recordado que en 2025 el Tribunal Supremo emitió una sentencia que a día de hoy no ha sido ejecutada por el Estado en la que pedía la instauración de caudales ecológicos "de manera directa" en "todos los hábitats de interés comunitario de la Red Natural 2000".

Por último, ha recordado que el retraso en la publicación de estas reglas han motivado la aprobación de un trasvase de 180 hectómetros cúbicos correspondientes a una cesión mensual de 60 hectómetros cúbicos para diciembre, enero y febrero, respectivamente.

De mantenerse la actual normativa, la consejera ha avisado que a lo largo de este año podrían trasvasarse 555 hectómetros cúbicos, lo que convertiría a 2026 en el "año en el que se batirían todos los récords" muy cerca del techo de los 600 hectómetros que marca el memorándum actual.