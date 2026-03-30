Los turistas españoles dejaron 1.728 millones en Castilla-La Mancha durante 2025: gastan menos, pero se quedan más días

Los turistas nacionales dejaron en Castilla-La Mancha 1.728,5 millones de euros en 2025, un 2,2 % más que el año anterior, pese a que llegaron menos viajeros y el gasto diario se redujo.

La clave, según la Encuesta de Turismo de Residentes del Instituto Nacional de Estadística (INE), está en que los visitantes prolongaron sus estancias y mantuvieron a la región como uno de los destinos más asequibles del país, muy por debajo de la media española en desembolso por día.

La región recibió 10,43 millones de viajes de residentes en España en 2025, un 4,5 % menos que en 2024, una cifra que equivale al 5,9 % del total nacional, cuota que se mantiene estable.

Sin embargo, las pernoctaciones crecieron hasta los 35,9 millones, un 5,2 % más, elevando su peso en el conjunto del país del 4,2 % al 4,6 %. Es decir, llegan menos turistas, pero se quedan más tiempo.

El gasto total de los turistas nacionales en Castilla-La Mancha alcanzó esos 1.728,5 millones de euros, lo que supone el 2,7 % del gasto total registrado en España.

El gasto medio por visitante se situó en 165,8 euros, un 7,0 % más que el año anterior, mientras que el gasto diario descendió hasta los 48,1 euros, por debajo de los 49,5 euros de 2024 (‑2,8 %).

Esta cifra se mantiene muy por debajo de la media nacional, que alcanza los 81,0 euros diarios, lo que confirma a Castilla-La Mancha como un destino relativamente asequible dentro del mapa turístico español.

Viajamos menos

En paralelo, los castellanomanchegos han reducido sus viajes por España en 2025, pero han incrementado el gasto en cada desplazamiento.

Según la Encuesta de Turismo de Residentes, los residentes en la región realizaron 7,79 millones de viajes, frente a los 8,10 millones de 2024, lo que supone un descenso del 3,7 %.

Estas salidas generaron 31,1 millones de pernoctaciones, un 2,0 % menos que el año anterior, aunque su peso en el conjunto de España subió ligeramente hasta el 4,0 %.

Pese a la caída en el número de desplazamientos, el gasto total aumentó hasta los 2.302,7 millones de euros, un 1,4 % más que en 2024.

Cada castellanomanchego gastó una media de 295,5 euros por viaje, un 5,3 % más, con un desembolso diario de 73,9 euros, también al alza (+3,4 %).

La duración media de las estancias se situó en cuatro noches, ligeramente por encima de las 3,9 de 2024.

Destino de interior

En términos de volumen de viajes recibidos, Castilla-La Mancha se sitúa en séptima posición nacional, con el 5,9 % del total, por detrás de Andalucía (16,5 %), Cataluña (12,7 %), Comunitat Valenciana (9,8 %), Comunidad de Madrid (9,0 %), Castilla y León (8,2 %) y Galicia (6,1%). Es decir, somos el tercer destino turístico de interior.

También en cuota de gasto total, el 2,7 % de la región queda lejos de los grandes polos turísticos de sol y playa, como Cataluña (18,8 %), Andalucía (12,9 %) o Comunitat Valenciana (9,2 %).

Saldo negativo

Según los datos del INE, Castilla-La Mancha presenta un saldo neto negativo en el turismo interior: sus residentes gastaron en 2025 alrededor de 2.302,7 millones de euros en sus viajes por España, mientras que la región solo ingresó 1.728,5 millones procedentes de turistas nacionales.

Es decir, el territorio "exporta" más gasto del que logra atraer, con un desequilibrio cercano a los 574 millones de euros a favor de otros destinos.