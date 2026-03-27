Núñez lamenta que Page bloquee la carrera profesional sanitaria y pretenda recuperarla "a un mes de elecciones"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reclamado este viernes la recuperación inmediata de la Carrera Profesional Sanitaria en la región, denunciando que el Gobierno de Emiliano García-Page "lleva once años sin actuar y ahora pretende hacerlo a un mes de las elecciones con un claro objetivo electoralista.

Núñez ha realizado estas declaraciones durante una entrevista en COPE Castilla-La Mancha, tras la sesión plenaria de las Cortes regionales celebrada ayer, en la que su grupo presentó una enmienda para reactivar la carrera profesional de manera inmediata, propuesta que fue rechazada por el PSOE.

Núñez ha subrayado que la carrera profesional "no es solo una cuestión laboral, sino un reconocimiento a la dignidad, el esfuerzo y la entrega de los profesionales sanitarios", y ha destacado que su recuperación es clave para "retener talento, atraer nuevos profesionales y mejorar la calidad del sistema sanitario público".

El líder popular ha recordado que Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma de España que aún no ha implementado esta medida, lo que convierte a la región en un territorio menos atractivo para ejercer la profesión.

Propuesta rechazada

El presidente del PP ha denunciado que el PSOE anunció que la carrera profesional se empezará a recuperar en marzo de 2027, "justo antes de las elecciones", lo que, a su juicio, supone "un auténtico engaño a los sanitarios, ya que le importa más arañar votos que solucionar los problemas reales de la sanidad".

Además, Núñez ha destacado que su partido había ofrecido aprobar las iniciativas legislativas del PSOE si aceptaban incluir la recuperación de la carrera profesional, una propuesta que fue rechazada.

Tras las declaraciones de Núñez, la secretaria general y portavoz parlamentaria del PP regional, Carolina Agudo, ha criticado con dureza al presidente Page y al PSOE por su negativa reiterada.

Agudo ha calificado la actitud de Page como "63 besos de Judas" a los profesionales sanitarios, en alusión a las 63 veces que ha votado en contra de la recuperación de la carrera profesional desde que gobierna la región.

Carolina Agudo en rueda de prensa. PP CLM

La dirigente popular ha asegurado que esta decisión supone "una traición a los sanitarios de Castilla-La Mancha" y mantiene a los profesionales sin reconocimiento ni dignidad laboral.

El contexto de este enfrentamiento se enmarca en la primera reunión formal celebrada ayer entre el Sescam y los sindicatos de la Mesa Sectorial, tras 14 años de bloqueo de la carrera profesional.

Mientras el PP exige su reactivación inmediata mediante los presupuestos de 2026, el PSOE propone un proceso más largo, a través de una ley específica y con la participación profesional.