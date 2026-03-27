El Gobierno de Page denunciará el martes a Transición Ecológica por las reglas del trasvase: "Son años peleando"

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará el próximo martes la denuncia contra el Gobierno de España por el reiterado incumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo en relación con la aplicación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

En un acto celebrado en Montealegre del Castillo (Albacete), el presidente de la región, Emiliano García-Page, ha tildado de "doloroso" el proceso que se iniciará con la demanda y que enfrentará a la Administración autonómica con la central.

No obstante, Page ha insistido en que el agua es un asunto que "nos preocupa a todos" y un desvelo que debe recorrer a las diferentes confederaciones hidrográficas con presencia en el territorio: Segura, Júcar, Guadiana y Tajo.

"Que haya que volver a denunciar para que, simplemente, se cumplan las sentencias de los jueces es algo que no nos podemos permitir", ha remarcado el jefe del Ejecutivo regional.

Page se ha detenido en las "sentencias a favor de los derechos del agua en Castilla-La Mancha", un total de cinco fallos con los que el Tribunal Supremo ha reconocido el acierto de la posición de la Junta de Comunidades.

Sin embargo, ha lamentado que "llevemos ya otros cuatro años sin cumplir con las sentencias". La demora en la ejecución de estos dictámenes es la causa que impulsa la inminente denuncia.

"Son años peleando", ha recordado Page, quien ha subrayado que las propias resoluciones "a favor de los derechos del agua en Castilla-La Mancha" emitidas por el Alto Tribunal sustentarán la demanda contra el Ministerio para la Transición Ecológica.

Tolón llama al diálogo

La ministra de Educación, Milagros Tolón, ha afirmado en un acto celebrado en Toledo que el conflicto por el cambio de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura "se solucionará hablando" y ha destacado "el cambio de talante" del Gobierno central en este tema.

"En el tema del agua y, sobre todo, en el tema del Tajo hemos sacado adelante cuestiones que parecían que no se iban a poder hacer", ha comentado. La ministra ha subrayado que "siempre defenderá el no al trasvase". Además, ha recordado que "he sido alcaldesa de Toledo, soy toledana y sé lo que significa el trasvase".