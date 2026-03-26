La Semana Santa comenzará con frío invernal: el Domingo de Ramos las temperaturas se desplomarán hasta los -2ºC

El frío invernal regresa a Castilla-La Mancha. El comienzo de la Semana Santa coincidirá con la entrada de un frente de aire polar que desplomará los termómetros hasta los -2ºC el Domingo de Ramos.

Así lo ha confirmado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, quien ha apuntado que de cara a la próxima semana las temperaturas volverán a valores más propios de esta época del año, mientras que de cara al Jueves y Viernes Santo no se descarta la presencia de lluvias.

La bajada de temperaturas ya ha empezado a notarse este mismo jueves, que estará marcado por los cielos despejados y vientos del norte. Las temperaturas serán "claramente más bajas" en buena parte de la Península, según Del Campo, que ha indicado en unas declaraciones a Europa Press que "las máximas podrán ser de 6 a 8ºC inferiores a las del miércoles".

En cualquier caso, ha añadido que subirán en Andalucía y habrá "un marcado contraste entre sur y norte". En este sentido, ha explicado que en Sevilla rondarán los 27ºC mientras que Burgos o Soria "no llegarán ni a 10ºC".

El viernes predominará el tiempo estable en general, sin que se descarte que se produzca alguna precipitación débil en puntos del Cantábrico, del sureste y Baleares, así como lluvias débiles en el norte de Canarias. En el resto, los cielos estarán poco nubosos, con rachas de viento muy fuertes en el nordeste y archipiélago balear.

Además, se esperan heladas al amanecer en zonas de montaña y sus proximidades, mientras que las máximas bajarán claramente en el tercio sur y subirán en el resto. En este sentido, Del Campo ha señalado que en el Guadalquivir se rondarán los 22ºC, los 18 a 20ºC en la zona centro peninsular y los 10 a 14ºC en buena parte del interior de la mitad norte por lo que "el ambiente será fresco para la época en esta última zona".

El sábado se espera una jornada similar, con heladas en zonas de montaña y también en páramos del norte y del centro de la Península. Por ello, el tiempo será estable en general, con más nubes en la mitad norte y lluvias en el Cantábrico y Pirineos. La nieve aparecerá entre los 1.000 a 1.200 metros en esta cordillera. No se descarta que haya lluvias débiles y dispersas en Baleares y en el norte de Canarias y las temperaturas en general "no experimentarán grandes cambios".

Domingo de Ramos

El portavoz ha avanzado que el Domingo de Ramos "sí que será una jornada fría para la época del año", con heladas en zonas del interior al amanecer, sobre todo del norte y este peninsular. Por ejemplo, en Teruel y zonas de Guadalajara podrían amanecer con -2ºC.

Además, por el día se espera "un acusado descenso térmico en buena parte del territorio y amplias zonas también del interior norte y este de la Península". En estas zonas, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13ºC por lo que será "una jornada casi plenamente invernal".

En cuanto a precipitaciones, lloverá en el Cantábrico, en los Pirineos y en el Alto Ebro, con nieve entre los 1.000 y 1.200 metros. También se esperan lluvias en Baleares, sin que se descarten en puntos del este y sur de la Península, "aunque es poco probable", según el portavoz.

Respecto al inicio de la próxima semana, Del Campo ha asegurado se espera tiempo estable y precipitaciones acotadas al extremo norte peninsular, donde se esperan heladas el lunes.

Mientras, las temperaturas se irán recuperando y "en las jornadas siguientes ya habrá unos valores más propios para la época del año".