Castilla-La Mancha arranca la negociación para recuperar la carrera profesional sanitaria tras 14 años de bloqueo

Reunión inicial del Sescam y los sindicatos para la recuperación de la carrera profesional sanitaria.

Castilla-La Mancha ha abierto, tras 14 años de bloqueo, la negociación para recuperar bajo un nuevo modelo la carrera profesional sanitaria, el complemento salarial que bonifica a los empleados de la sanidad castellanomanchega según avanza su trayectoria.

Mientras que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Toledo) ha celebrado este jueves en Toledo la primera reunión formal con los sindicatos de la Mesa Sectorial para iniciar las conversaciones, PSOE y PP se enzarzaban en las Cortes regionales en torno a cómo y cuándo debe reactivarse este derecho.

El presidente de los 'populares' castellanomanchegos, Paco Núñez, ha vuelto a exigir durante el pleno que se celebra en el Parlamento autonómico que la carrera se reactive "hoy mismo" con una simple modificación de los Presupuestos de 2026.

Sin embargo, los socialistas han rechazado la propuesta defendiendo que será el jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, quien la recupere, pero "de la mano de los profesionales" y a través de una ley específica.

Oferta de Núñez

En el debate parlamentario, Núñez ha ofrecido a Page un acuerdo que ha calificado de "claro, inmediato y beneficioso para los castellanomanchegos", reactivando ya la carrera profesional sanitaria.

El PP sostiene que bastaría con derogar este mismo jueves el artículo 41 de la Ley de Presupuestos de 2026, que mantiene suspendido el reconocimiento de nuevos grados, para que la carrera quedara automáticamente restablecida "desde hoy y para todos los grados", sin necesidad de esperar a una nueva norma ni a un proceso de negociación prolongado.

Según el líder 'popular', esa decisión permitiría, además, reducir listas de espera y atraer y retener talento en el sistema público, por lo que "no es un problema de leyes, sino de voluntad".

Paco Núñez, este jueves durante el pleno. Cortes CLM

Núñez ha ligado su propuesta al trámite de la ley de medidas administrativas y tributarias que se vota este jueves. Así, ha ofrecido al PSOE retirar todas las enmiendas del PP a ese texto, salvo las referidas a la carrera profesional y a la activación de un concierto social para el tercer sector, a cambio de que los socialistas acepten estas dos demandas.

"Page lleva 11 años maltratando y sin reconocer la dignidad de los sanitarios. Ahora se quieren escudar en una negociación y en una ley, a ver si se meten en las elecciones, pero el día es ahora y el momento es hoy. No tienen que esperar a ninguna otra ley, a meses de negociación, porque si hoy aprueban la enmienda del PP la carrera profesional sanitaria para todos los sanitarios y en todos los grados entra en vigor", ha argumentado.

El PSOE dice "no"

Frente a este planteamiento, la portavoz socialista en las Cortes, Ana Isabel Abengózar, ha rechazado el intercambio y ha acusado al PP de usar a los sanitarios "como arma arrojadiza" mientras, ha recordado, fue el Gobierno de la 'popular' María Dolores de Cospedal el que suspendió la carrera profesional en 2012.

Abengózar ha calificado de "esperpéntica" la propuesta de Núñez, al que ha hecho ver que la mayoría absoluta del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha va a permitir aprobar "con su apoyo o sin su apoyo" la ley de medidas administrativas y tributarias, que incluye "reducción de la buricracia, bonificaicones fiscales, ayudas a los más vulnerables y a las familias".

Un momento de la intervención de Ana Isabel Abengózar. Cortes CLM

Asimismo, ha acusado al líder del PP castellanomanchego de "olvidar" que fue su propio partido el que eliminó la carrera profesional sanitaria. "No ha perdido ni disculpas por tanto daño como hicieron a la sanidad. ¿Dónde estaba entonces la dignidad de los sanitarios que ahora defiende?", se ha preguntado.

El PSOE sostiene que la carrera se va a recuperar, pero en el marco de un nuevo modelo regulado por ley y pactado con las organizaciones sindicales, y defiende que ese blindaje normativo es imprescindible para evitar que pueda volver a recortarse si en el futuro los 'populares' regresan al Gobierno autonómico.

En la misma línea, a través de la red social 'X', el secretario de Organización de los socialistas castellanomanchegos, Sergio Gutiérrez, ha acusado al PP de actuar con la carrera profesional sanitaria "como el criminal que vuelve al escenario del crimen haciéndose pasar por el policía".

El @PP_CLM es con la carrera profesional sanitaria como el criminal que vuelve al escenario del crimen haciéndose pasar por el policía.@paconunez_ está muy nervioso con que la Junta pueda llegar a un acuerdo con los profesionales sanitarios porque su objetivo no es arreglar… — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) March 26, 2026