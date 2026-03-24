Giro del tiempo en Castilla-La Mancha: una masa de aire polar traerá frío invernal y posibles lluvias en Semana Santa

El tiempo primaveral que vive la Península durante los últimos días sufrirá un cambio drástico a partir de este miércoles, de cara al inicio de la Semana Santa. Por el extremo septentrional peninsular los valores diurnos tenderán a bajar de forma notable o localmente extraordinaria, anticipando lo que llegará en las siguientes jornadas.

Según Meteored, desde el miércoles se fortalecerán las altas presiones entre el sur de las islas británicas y el norte de la Península.

Esta estructura extremadamente potente para las fechas, favorecerá que el aire polar o ártico se descuelgue sobre el continente europeo, generando un ambiente de pleno invierno y nevadas en varias comunidades.

Por tanto, España quedará probablemente bajo un ramal descendente del chorro polar a causa de esta configuración, en el límite entre el aire más templado y el de origen polar. No obstante, aunque existe incertidumbre, las precipitaciones se concentrarán en las provincias situadas más al norte.

El Domingo de Ramos llegará un invitado que probablemente traerá algunas novedades. Tanto el modelo GFS como el europeo muestran que una bolsa de aire muy frío se descolgará sobre el este y Baleares. A unos 1.500 metros, la isoterma de -3 o -4 grados abrazará el centro-norte de la España peninsular y Baleares, e incluso la -2 puede alcanzar las comarcas más septentrionales de Andalucía.

Según advierten, en capitales como Cuenca, Ávila, Burgos, León, Logroño, Pamplona, Segovia, Soria, Teruel o Vitoria, las máximas podrían situarse por debajo de los 10 grados. En varias de estas ciudades también amanecerán por debajo de 0 grados.

Posibles lluvias

Las precipitaciones serán probables en la vertiente cantábrica, Navarra y Pirineos, con una cota de nieve que podría desplomarse por debajo de los 600 metros.

Además, dependiendo de por dónde se descuelgue la bolsa de aire frío, los chubascos podrían extenderse al resto de la Ibérica, este de Castilla-La Mancha, sur de Aragón, sur de la Comunidad Valenciana, Región de Murcia y este de Andalucía.

En cambio, el modelo GFS plantea que el descuelgue se produciría más al este, por lo que la inestabilidad se concentraría en Baleares y podría tocar de refilón a las costas de Andalucía oriental.

A partir de ahí, los modelos contemplan diversos escenarios respecto a la evolución de la dana. Todo dependerá de la evolución del potente anticiclón que se establecerá al norte de la Península, por lo que de momento no se puede afirmar con rotundidad que la Semana Santa vaya a ser totalmente estable.