CSIF denuncia que la Ley de Acompañamiento recortará las excedencias de los empleados públicos de Castilla-La Mancha

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha manifestado su más "absoluto rechazo" a la intención del Gobierno regional de "impedir" que los empleados públicos puedan acogerse a la excedencia por prestación de servicios en la Administración.

Se trata de una de las medidas incluidas en el proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias —conocida comúnmente como Ley de Acompañamiento al presupuesto— que este jueves se debatirá en pleno y presumiblemente sea aprobada al menos con los votos de la mayoría socialista.

Para el sindicato, esta medida impedirá hacer méritos para promocionar a través de procesos selectivos libres mientras desempeñan otras funciones, "cortando así cualquier posibilidad de desarrollar una carrera administrativa alternativa".

CSIF lamenta que esta medida se vaya a tomar en una comunidad autónoma en la que "tras 15 años sigue sin desarrollarse la Ley de Empleo Público que incluye la carrera profesional de los empleados públicos", a diferencia de lo que sucede en otras comunidades autónomas.

Este sindicato, que se ha levantado este lunes de la Mesa Sectorial de personal funcionario de la Administración General de la comunidad autónoma en señal de protesta, advierte que este cambio "elimina un derecho consolidado que facilita la movilidad, la estabilidad y la progresión laboral dentro de la Administración".

En concreto, la central sindical especifica que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda para modificar el artículo 121 de la Ley 4/2011 de Empleo Público de Castilla-La Mancha.

"Supone un ataque directo a la carrera administrativa de miles de trabajadores al eliminar íntegramente el segundo párrafo del citado artículo, el cual permitía hasta ahora que el personal funcionario de carrera pudiera acceder a la excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público al ocupar puestos de interinidad o temporales en otros cuerpos, escalas o categorías", inciden.

"Retroceso en derechos"

Por su parte, el presidente del Sector de Administración General de la comunidad autónoma de CSIF Castilla-La Mancha, Joaquín Sánchez, ha subrayado que "estamos ante un evidente retroceso en derechos. No es de recibo que se utilice la vía de urgencia en el Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias para hurtar un derecho que funcionaba con total normalidad”, que añade que “resulta especialmente grave que esta decisión se adopte en un momento clave con numerosos procesos selectivos pendientes de resolución y que evidencia la intención del Gobierno de cercenar un derecho histórico justo antes de que cientos de personas puedan ejercerlo tras obtener sus nuevas plazas”.

Sánchez ha ilustrado la incidencia de este cambio normativo con un ejemplo. "El personal funcionario que ya tiene su plaza fija y desea trabajar temporalmente en un cuerpo superior para hacer méritos y ganar experiencia de cara a futuros procesos selectivos de promoción interna o libre se le deniega la excedencia y se le imposibilita su promoción profesional".

Por todo ello, CSIF exige al Gobierno regional y al Grupo Socialista la "retirada inmediata" de esta enmienda y el mantenimiento de la redacción vigente del artículo 121.

Además, han avanzado una movilización este jueves 26 de marzo en Toledo ante la sede de la Dirección General de Función Pública.