Junta y Fiscalía estrechan lazos para mejorar la investigación de los accidentes laborales en Castilla-La Mancha

El fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández; el presidente de la Junta, Emiliano García-Page y la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco.

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Fiscalía Superior de Castilla-La Mancha han firmado este lunes un convenio con el que pretenden mejorar la investigación de los accidentes laborales en la región fomentando los canales de comunicación y ampliando la formación de los fiscales.

El acuerdo, que tendrá una vigencia de cuatro años prorrogable a otros cuatro, ha sido firmado por el presidente de la Administración regional, Emiliano García-Page, y el fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández, en el palacio de Fuensalida.

En realidad, se trata de una actualización del convenio firmado por ambas entidades en 2007 y que viene a introducir mejoras que permitan avanzar en la reducción de accidentes en el ámbito laboral.

Durante su intervención, Page ha querido señalar que "la prevención empieza en uno mismo, en el que trabaja y en el que emplea" y ha enfatizado que pese a todo, en la región "se ha avanzado mucho " gracias a un "esfuerzo constante y transversal".

En este punto, ha querido remarcar la "implicación" que demuestra la Fiscalía en esta materia y que "va más allá de lo que puede pensar que es el trabajo de un fiscal".

El presidente castellanomanchego ha reconocido que aunque "la siniestralidad cero es muy complicado de imaginar", existe una parte importante de estos accidentes que "sería evitable" y es a esto a los que "queremos dirigirnos".

Page también ha recordado que Castilla-La Mancha está viviendo actualmente una época de crecimiento, por lo que "una región en expansión y con cifras récord de población activa y ocupada, que bate récords en empleo e instalación de empresas, es lógico que tenga más riesgo de accidentalidad".

"Se entiende bien y que no suene a excusa ni disculpa", ha incidido.

Contenido del convenio

Por su parte, Patricia Franco ha explicado que el convenio incluye novedades y refuerzos como ampliar la cobertura de las actuaciones, establecer cauces de comunicación más ágiles, fluidos y recíprocos; junto con una mejora en la trazabilidad y una apuesta importante por la formación, el asesoramiento y la coordinación en seguridad y salud laboral.

"Se establece un técnico de seguridad y salud de enlace en cada una de las provincias con la Fiscalía, para reforzar esa labor recíproca de comunicación", ha señalado Patricia Franco, enmarcando la firma del convenio en el Acuerdo Estratégico de Prevención de Riesgos Laborales, que "tiene vigencia hasta final de este año y que cuenta con el 85% de sus medidas iniciadas y en desarrollo, 94 de las 111 programadas".

La consejera ha señalado la necesidad de "entre todos conseguir puestos de trabajo más seguros en nuestra región” y en esta dirección ha recordado que este lunes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado la nueva convocatoria del programa ‘Castilla-La Mancha Más Segura’, que crece en su dotación un 35%, hasta los 2,63 millones de euros.

Además, ha manifestado la importancia que tiene la Fiscalía en el ámbito de la seguridad laboral como "aliado estratégico" en un ámbito que "forma parte de nuestras prioridades", porque "de nada serviría que consolidemos la población activa más alta de nuestra historia, el dato de ocupación más alto de toda la serie histórica en nuestra región, si no trabajamos de manera intensa y conjunta para lograr que nuestros trabajos sean seguros".

Fiscalía

Por último, el fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández, se ha mostrado satisfecho por un acuerdo que propugna un "sistema ágil de comunicación" que permite a la Fiscalía conocer de manera "preferente y prioritaria" las actas que levante la Inspección de Trabajo, tanto en accidentes laborales con resultado de muerte o lesiones graves, como en situaciones recogidas por la ley de prevención como infracciones graves o muy graves.

Fernández ha explicado que este intercambio de información con Inspección de Trabajo permitirá que en muchas ocasiones se puedan "abrir diligencias de investigación" para depurar posibles responsabilidades penales.

En materia de formación, ha señalado que los técnicos de la Inspección de Trabajo podrán ofrecer formación actualizada sobre la normativa de prevención, al tiempo que ha recordado que existen fiscales delegados en siniestralidad laboral en todas las provincias y también un coordinador en la Fiscalía autonómica.