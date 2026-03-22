El PSOE de Castilla-La Mancha censura al PP de Paco Núñez por ejercer con el agua de "sucursal" del Levante y Génova

El diputado del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Álvaro Toconar ha pedido este domingo al PP de Paco Núñez que defienda los intereses hídricos de la región frente a las órdenes de Génova y ante el Levante. "No puede ser que cada vez que se trata de dar la cara por Castilla-La Mancha se esconda detrás de las siglas del PP y detrás de su jefe, que es el señor [Miguel] Tellado".

Según Toconar, "es conocido por la ciudadanía que Tellado nunca va a dejar al PP de Castilla-La Mancha defender los intereses de nuestra región".

El representante del PSOE ha advertido de que el secretario general del PP nacional es la persona "que hace y deshace" dentro del PP regional.

Desde las filas socialistas han acusado a Núñez de ser "especialista en ponerse de perfil cuando se trata de defender lo suyo para plegarse a los intereses del PP", y le han exigido que, "de una vez por todas, dé un paso al frente", algo que podía haber hecho este sábado en Toledo. "Podía haber dicho que por aquí no vamos a pasar".

Sin embargo, ha añadido Toconar, no le escuchamos "ni una sola palabra". Según el diputado socialista, "esto pone de manifiesto, una vez más, que el PP de Castilla-La Mancha es únicamente una sucursal de los intereses del PP en Madrid".

Contra la guerra; por la sanidad

Toconar ha participado en la manifestación convocada por la Plataforma No a la Guerra en Toledo. Según el parlamentario socialista, "defender los derechos humanos es defender lo que somos, es defender el mayor logro político de los seres humanos en nuestra historia. Es una convicción de muchísimos ciudadanos, independientemente de su simbología política".

La marcha ha servido para "decir no a las guerras, decir no a las vulneraciones de los derechos humanos y decir no a las invasiones que se están produciendo en estos últimos años en el conjunto del mundo. No cabe otra reivindicación porque es lo mismo que defender las democracias occidentales", ha expuesto.

Respecto al futuro del Estatuto de Autonomía, Toconar ha insistido en que el PP de Castilla-La Mancha debe cumplir su palabra y lo firmado, un documento que blinda la recuperación de derechos. "Parece una broma de mal gusto y, encima, del mismo partido político que despidió médicos por SMS".

"Desde que Emiliano García-Page es presidente en esta región hemos pasado de tener 24.000 profesionales sanitarios a tener más de 36.000 y se están celebrando exámenes de una oferta pública de empleo para otros 5.000 más. Creo que Tellado no se ha enterado y debería llamar a sus encargados políticos de Castilla-La Mancha para que le pongan al día", ha concluido.