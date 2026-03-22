El PP de Castilla-La Mancha critica que Page haya impedido "más de 60 veces" el desbloqueo de la carrera profesional

La vicesecretaria de Igualdad y Mujer del PP de Castilla-La Mancha, María Patricio, ha lamentado este domingo que el Gobierno regional que preside Emiliano García-Page haya tenido la oportunidad de desbloquear la carrera profesional sanitaria este jueves y no lo haya hecho con su voto en contra.

La también senadora del PP por la provincia de Guadalajara ha insistido en que dentro del Ejecutivo autonómico "no existe voluntad política" para dar este paso. Además, ha subrayado que "tras casi once años con la carrera profesional bloqueada, ya van más de 60 veces que los socialistas niegan a nuestros profesionales este reconocimiento".

Para Patricio, el desarrollo de este tema "no es nuevo" y ha criticado la acción de un Gobierno "donde todo llega tarde, salvo la propaganda socialista, que siempre llega puntual". Al respecto, ha afirmado que "mientras votan en contra, nos prometen una ley que ahora resulta que sí es necesaria".

Según Patricio, "este es el modelo socialista: retrasar, diluir y vender humo; o traducido: hoy no, pero ya veremos si mañana o cuando convenga".

Mientras tanto, la parlamentaria nacional del PP, ha recordado que "los sanitarios siguen esperando, y no piden privilegios, piden algo básico: dignidad, recursos y reconocimiento, porque no se puede exigir excelencia si luego se niega el reconocimiento al esfuerzo".

Del mismo modo, ha reflexionado sobre un tema "de sentido común", y ha recordado que "una persona sana tiene muchos problemas, pero una persona enferma solo tiene uno; y ese problema depende, en gran medida, de cómo funcione su sistema sanitario".

Rechazo a la gestión de la sanidad

Desde el principal partido de la oposición han insistido en "los socialistas no saben gestionar, no saben priorizar y no saben anticiparse". Entretanto, han mostrado su disgusto por actuar "tarde y mal" y han aventurado un resultado más fructífero con ellos al frente. "La sanidad se puede gestionar mucho mejor que esto".

La vicesecretaria del PP regional ha lamentado que "presumir de presupuestos" no suponga "mejoras reales" para los usuarios de la sanidad pública en la región. Este sistema "necesita un plan de choque contra las listas de espera".

Patricio ha cifrado "en más de 7.000" el volumen de personas pendientes de atención médica en la provincia de Guadalajara. Se trata de pacientes "cuyas patologías se cronifican y su calidad de vida empeora día a día", ha manifestado.

La representante en la Cámara Alta ha añadido que "nuestra atención primaria necesita modernizarse, necesita recursos, y nuestros profesionales necesitan y merecen reconocimiento. No se puede jugar con la sanidad ni utilizar a los profesionales como moneda electoral".

La responsable del PP ha asegurado que "hay otra forma de hacer las cosas, una forma basada en decisiones, planificación y respeto". Por último, ha subrayado que la "sanidad no admite excusas, exige responsabilidad".