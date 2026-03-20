La Ruta de la Pasión Calatrava, la vistosa Semana Santa de Castilla-La Mancha que conquista a miles de visitantes

La Ruta de la Pasión Calatrava avanza firme hacia su declaración como Fiesta de Interés Turístico Internacional. Esta vistosa Semana Santa que engloba a una decena de pueblos de la provincia de Ciudad Real cada vez atrae el interés de más visitantes, hasta el punto que en la pasada edición reunió a casi 11.000 turistas, un 15 % desde el extranjero.

Este es uno de los datos que ha dado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la presentación del cartel de esta ruta en Calzada de Calatrava (Ciudad Real), que cuenta con la declaración de Interés Turístico Nacional.

"Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha ya hemos emitido el informe favorable a la declaración de la Ruta de la Pasión Calatrava como Fiesta de Interés Turístico Internacional, un reconocimiento que será más que merecido por su singularidad", ha indicado la consejera en una nota de prensa distribuida por la Junta de Comunidades.

Entre los atractivos que presenta esta celebración ha destacado "su gastronomía, con la base del aceite de oliva de la zona; la artesanía de la mantilla de blonda o el encaje de bolillos" y actos como "el Caracol de Los Armaos, la Sentencia, la Caída, los Encuentros y el Prendimiento".

En este sentido, ha remarcado que además tiene la singularidad de que es la única Semana Santa que obtendrá este reconocimiento con un carácter comarcal, sumándose a las 87 Fiestas de Interés Turístico Internacional que hay en España y las 6 que hay en Castilla-La Mancha.

La Ruta de la Pasión Calatrava, ha explicado Patricia Franco, tiene un gran impacto en el turismo. De hecho, en el mes de abril del año pasado, que coincidió plenamente con la celebración de la Semana Santa, la provincia de Ciudad Real fue la segunda de todo el país con mayor crecimiento en la llegada de viajeros en turismo rural, y la quinta en dinamismo en el número de pernoctaciones en toda España en ese mes.

"Además, en abril del año pasado, los municipios integrados en la Ruta de la Pasión Calatrava recibieron casi 11.000 turistas, y más de 1.600 de ellos fueron de origen internacional, prácticamente el 15%", ha recordado.

Un momento de la presentación del cartel.

Franco también ha destacado que uno de los municipios de la Ruta, Pozuelo de Calatrava, cuenta ya con el reconocimiento de Municipio Turístico en la región, lo que la convierte en una de las 16 localidades que cuentan con esta declaración por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha.

"A Pozuelo de Calatrava, y a Valdepeñas y Campo de Criptana, se van a sumar tres nuevos Municipios Turísticos en la provincia de Ciudad Real cuando celebremos el próximo Consejo Regional de Turismo, que aprobará esta declaración para Almagro, también en la Ruta de la Pasión Calatrava; Villanueva de los Infantes y Alcázar de San Juan", ha anunciado Patricia Franco.

Compromiso de la Diputación

A esta presentación también ha acudido el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, quien además es alcalde de uno de los municipios que forman parte de la ruta, Bolaños de Calatrava.

El regidor provincial ha incidido que la Semana Santa es el momento de mayor afluencia turística en la comarca, con una ocupación prácticamente plena de alojamientos y recursos hosteleros.

"Es una oportunidad para mostrar el Campo de Calatrava, para proyectar la provincia de Ciudad Real y para generar actividad económica", ha indicado para después remarcar de manera especial el trabajo de las hermandades, que han apostado por la mejora constante y el cuidado de cada detalle.

Valverde ha reiterado el compromiso de la institución provincial con la Ruta de la Pasión Calatrava y ha hecho alusión a que la Diputación ha apoyado desde sus inicios esta iniciativa junto a otras administraciones. En esta dirección ha recordado acciones recientes de promoción internacional, como la presencia de los armaos en Roma o la presentación de la Ruta en la Feria de Turismo de Lisboa.

La Ruta de la Pasión Calatrava está integrada por una decena de municipios del Campo de Calatrava: Aldea del Rey, Almagro, Bolaños de Calatrava, Calzada de Calatrava, Granátula de Calatrava, Miguelturra, Moral de Calatrava, Pozuelo de Calatrava, Torralba de Calatrava y Valenzuela de Calatrava.

Estas localidades ya se preparan para dar brillantez a su celebración más icónica y recibir a los miles de visitantes que llegarán atraídos por el reclamo de esta cita religiosa y lúdica única en España.