Castilla-La Mancha estudiará engancharse a la red de desaladoras para abastecer a zonas limítrofes con Murcia

Un momento de la intervención de Page durante el Consejo del Agua.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que el Gobierno autonómico estudiará la posibilidad de "engancharse" al suministro de la red de desaladoras para que este agua abastezca a zonas limítrofes con Murcia y ha confirmado su intención de instalar sistemas de medidores propios por la sensación de "monopolio" que se vive actualmente.

Page, que ha intervenido al comienzo de la reunión del Consejo Regional del Agua, ha argumentado que existe una "estrategia de restricciones muy dura" en toda la zona del Júcar y el Segura que también afecta a la zona más suroriental de la región.

"La diferencia es que en Levante pueden paliarlas con agua de las desaladoras mientras que nosotros, con la misma situación hídrica, las padecemos sin tener ninguna aportación", ha señalado.

De ahí que haya avanzado "vamos a encargar un estudio de aproximación" para que Castilla-La Mancha esté "enganchada" a esta red de suministro.

Sobre si este asunto puede suponer una "contradicción", se ha declarado un "gran defensor" de este recurso, hasta el punto de que no dudaría en "utilizar las desaladoras si tuviéramos salida al mar". "El mundo va en esa dirección", ha apostillado.

No obstante, ha lamentado que vivamos un tiempo en el que "no hay un impulso nacional" a esta red porque "proyectos de este tipo requieren de envergadura, escucha y análisis" que no son compatibles con "tiempos complejos como los actuales en los que se vive al minuto".

Red de piezómetros

Por lo demás, el presidente castellanomanchego se ha reafirmado en las cuestiones que planteaba hace unos días en la celebración del Día del Agua en el acto celebrado en Almansa.

Page ha insistido en la necesidad de prorrogar la actual Directiva Marco del Agua porque lo que se ha avanzado del nuevo texto "nos genera muchísimas dudas". A este respecto, también ha confirmado que Castilla-La Mancha creará su "propia red de medidores, de piezómetros".

La puesta en marcha de estos dispositivos se justifica, según ha apuntado, "en la sensación de monopolio absoluto sobre la información, sobre los datos, lo que nos lleva a un dirigismo absolutamente técnico que no nos permite ni siquiera el consenso social".

En la misma línea, García-Page ha afirmado que desde el Gobierno regional se va a llevar a cabo una estrategia para que no se avance en la planificación "si no es con el consenso".

Otro de los apartados de esa estrategia pasa por plantear al Gobierno de España que acepte la ayuda de personal que brinda el Ejecutivo regional para acelerar gestiones en las distintas confederaciones hidrográficas.

"Vemos una inmensa lista de retrasos en la gestión de las confederaciones, algunas que van camino del Guinness, de manera que nos estamos ofreciendo para poner recursos autonómicos con los que aligerar muchos expedientes en las confederaciones”, ha apuntado Page quien ha subrayado que esta situación afecta con mayor dureza a la Confederación Hidrográfica del Guadiana.