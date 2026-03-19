Page anuncia una "ampliación muy importante" de Airbus en Albacete que generará entre 400 y 500 empleos

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado una "ampliación importante, con novedades muy atractivas" que llevará a cabo la empresa Airbus en Albacete. Una actuación que promoverá la creación de entre 400 y 500 empleos en la provincia.

Así lo ha expresado durante su discurso en el acto de presentación de la ampliación del Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha en Albacete, en cuyas instalaciones tiene dependencias la propia Airbus.

"Quedan muchas sorpresas por venir. Alguna no será tan sorpresa porque ya nos estamos acostumbrando a la permanente expansión de empresas de éxito", ha expresado, en un acto en el que también han estado presentes el alcalde de Albacete, Manuel Serrano; el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero; y el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor.

Parque Científico y Tecnológico

Por otro lado, Page ha confiado en que el nuevo edificio del Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha pueda estar operativo "en 2028". Y no ha descartado seguir ampliando estas instalaciones más allá del sexto edificio, con la oferta de más terreno que ha hecho el alcalde de la ciudad.

Además, ha recordado que estas instalaciones van a ser sede del programa ESA-BIC de la Agencia Espacial Europea, un acuerdo que ha avanzado que rubricarán en abril. Y ha dado las gracias al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades por apostar por Albacete.

"El programa permitirá incubar startups durante un periodo de hasta dos años y ofrecerá financiación directa de 60.000 euros por empresa, además de asesoramiento técnico y empresarial, apoyo en propiedad intelectual y acceso a redes internacionales vinculadas a la industria espacial", ha afirmado.

Asimismo, ha mostrado su orgullo por el funcionamiento de este Parque Científico y de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). "El parque va muy bien y ya tiene prácticamente copado todo lo que se está planteando, ofreciendo todavía más", ha sentenciado.

"Ciencia, tecnología y talento"

De su lado, el consejero de Educación, Amador Pastor, ha valorado "el crecimiento, el desarrollo tecnológico y el talento" que alberga este parque. También se ha referido a que esta ampliación "no es solo una infraestructura, sino apostar por el talento".

"Es un modelo de desarrollo basado en ciencia, tecnología y talento", ha asegurado el titular de Educación.

Por ello, ha recordado que en esa apuesta por el talento se ha firmado un nuevo Plan Regional de Innovación Tecnológica, que va a movilizar más de 1.300 millones de euros en los próximos años, gracias a la colaboración público-privada.