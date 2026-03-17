Sabrido aboga por el "fin de trasvase" pero pide "solidaridad" hasta que haya alternativas en las regiones receptoras

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha defendido "una posición clara" a favor del fin del trasvase Tajo – Segura. No obstante, ha insistido en que debe producirse de forma compatible con la "solidaridad entre territorios".

Así lo ha expresado a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara, desde donde ha rechazado las críticas del alcalde de Sacedón, que le ha acusado de "mantener un discurso tibio sobre el asunto".

Sabrido ha expresado que el Gobierno de España mantiene una postura de prudencia ante la situación jurídica actual, con recursos pendientes en el Tribunal Supremo, lo que "aconseja esperar a que tengan carácter definitivo".

"Al Gobierno de España le parece prudente esperar a estas sentencias para dictar algo que tenga carácter definitivo", ha expresado.

Además, ha recordado que existen avances en materia de planificación hidrológica, como la implantación de caudales ecológicos desde septiembre de 2025. Y ha afirmado que el horizonte pasa por modificar las reglas de explotación conforme a la normativa vigente.

"Yo siempre he apostado porque el trasvase tenga fin. Pero este escenario debe acompasarse con el desarrollo de infraestructuras alternativas en las regiones receptoras, como desaladoras y otros recursos. Estoy convencido de que tendrá fin en el momento que el resto de comunidades tengan las infraestructuras necesarias", ha afirmado.

"No hay contradicción"

Sabrido ha explicado que "no hay incongruencia ni contradicción" en defender el fin del trasvase a la par que se espera el momento, que será "más pronto que tarde".

Pero ha reconocido que también comprende al Gobierno de España "cuando dice que tenemos que ser solidarios con el resto de regiones".

"Somos no al trasvase pero también, mientras se tienen los recursos, sí a la solidaridad. Además, esto es lo que plantea la Junta, nunca la he oído que sea contraria a la solidaridad", ha afirmado.

Demanda de la Junta

Las declaraciones de Sabrido llegan en un contexto en el que la Junta de Castilla-La Mancha se encuentra perfilando su demanda contra el Gobierno de España para reclamar la publicación y aprobación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

La pasada semana, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, aseguró que se espera formalizarla antes de que termine el mes de marzo, cuando esté listo el informe que acompañará a la demanda.

Para el Gobierno regional, no existe ningún motivo o circunstancia que justifique el retraso en la modificación de las reglas de explotación del trasvase.