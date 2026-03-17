Page planta cara a Europa con los nuevos planes hidrológicos y no descarta movilizaciones en Castilla-La Mancha

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha reconocido su descontento con los planteamientos iniciales avanzados desde Europa para redactar los nuevos planes hidrológicos y ha avanzado que "no descartamos un llamamiento a todos los implicados para que esta región se movilice".

Durante la celebración del Día Mundial del Agua en Almansa (Albacete), el regidor ha lamentado que desde Europa estén en una posición que "no es realista ni sostenible socialmente" mientras desde el Gobierno autonómico se están acercando a este problema "con enorme sentido común".

"Castilla-La Mancha afronta el problema del agua sin ningún fanatismo", ha incidido Page, para poco después reconocer que en la región "hay muchas realidades diferentes" con "zonas colindantes con el Levante que tienen sus mismos problemas de amenaza, de carestía o restricciones" frente a otras como "la Serranía de Cuenca o las zonas donde nacen los ríos" con otras realidades.

En este punto, ha reivindicado que Castilla-La Mancha "intenta poner de su parte" y gasta "una barbaridad en depuración". Al mismo tiempo, ha defendido que sea "la única comunidad autónoma que no repercute la inversión hidráulica ni en los consumidores, ni en los ayuntamientos", aunque sí lo haga con el mantenimiento "como está mandado y obliga la ley europea".

Page ha insistido en la posición del Gobierno regional en la redacción de los próximos planes hidrológicos. "Vamos a luchar que no se abra paso el intento de ajuste, de recortes, que se está planteando", ha subrayado.

Incluso, ha reconocido ha deslizado sus dudas hasta en la forma de "hacer las mediciones de agua" porque "en muchos casos no nos fiamos de cómo lo hacen".

Prórroga de la Directiva del Agua

En la dirección de lo avanzado en su última intervención ante el Comité de las Regiones de Europa, ha vuelto a pedir que la actual Directiva del Agua se prorrogue porque a su juicio, transición ecológica significa "ir a un ritmo tranquilo".

"Aquí hay muchos intereses como para que seamos víctimas de una sobrerregulación que ya se pasa muchos pueblos", ha continuado para después vaticinar que "la entrada en vigor de la nueva directiva marco sería absolutamente catastrófica para Castilla-La Mancha".

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha; Mercedes Gómez, consejera de Desarrollo Sostenible y Santiago Cabañero, presidente de la Diputación de Albacete.

En este sentido, ha apuntado que "no hay necesidad ni demasiada prisa para hacer una revisión de los planes de cuenca con unos criterios tan agresivos como los que se están planteado". "Hay muchas cosas que plantear para todas las cuencas", ha añadido.

Por último, Page ha avanzado que solicitará al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que "nos ceda parte de la gestión de las confederaciones" para así ayudar a dar salida al "atasco burocrático" que mantiene expedientes paralizados durante años.

Consejo Regional del Agua

De su lado, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha comunicado que este viernes convocará el Consejo Regional del Agua para que todos los estamentos implicados expresen su punto de vista en este proceso, una acción que considera "necesaria" para que "Castilla-La Mancha esté con mayúsculas".

Del mismo modo, ha indicado que la Consejería va a crear grupos de trabajo específicos que actúen sobre las "particularidades" de las siete confederaciones hidrográficas presentes en la región.

Durante el acto, han sido premiados la Comunidad de Regantes del Canal del Henares, a José María Tarjuelo Martín-Benito, a la empresa RuiderActiva y al Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Federico Mayor Zaragoza de Albacete.

Además del presidente y la consejera, también han estado presentes el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, la alcaldesa de Almansa, Pilar Callado o el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos entre otros.