Los sindicatos recuerdan a Page que la negociación para recuperar la carrera sanitaria lleva "dos años parada"

Los sindicatos sanitarios han recordado este lunes al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que la negociación para recuperar la carrera profesional del personal del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) lleva dos años paralizada, pese a que el jefe del Ejecutivo regional ha mostrado su confianza en que este mismo año pueda aprobarse una ley que regule un nuevo modelo.

Delegados de UGT, CSIF, USICAM, USAE y CCOO han aprovechado la visita del presidente regional a Alcázar de San Juan (Ciudad Real) para exigir una "verdadera disposición y voluntad" por parte del Gobierno autonómico para recuperar este derecho, suspendido en 2012.

Los representantes sindicales han advertido de que Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que mantiene paralizada la carrera profesional sanitaria y han denunciado que desde marzo de 2024 no se produce ninguna reunión con el Sescam para abordar esta reivindicación.

"Dicen que prevén intensificar las conversaciones con los sindicatos para avanzar en la negociación de la carrera profesional. Sin embargo, la ciudadanía debe saber que esta negociación está tan paralizada como la propia carrera profesional", han señalado.

En este sentido, han reclamado al Ejecutivo autonómico que pase "de las buenas intenciones a la acción", al considerar que, tras años de promesas, solo los hechos demostrarán si existe voluntad real de recuperar este derecho para los profesionales sanitarios.

Estas reivindicaciones se han producido coincidiendo con la visita de Page a Alcázar de San Juan para inaugurar el Centro de Investigación y Rehabilitación Neurológica impulsado por el grupo García Baquero.

CSIF, contra la "Ley Cospedal" CSIF ha valorado el anuncio realizado este lunes por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, sobre la aprobación este año de una ley para regular un nuevo modelo de carrera profesional sanitaria, aunque ha advertido de que la solución pasa por derogar la Ley 1/2012, conocida como "Ley Cospedal", que mantiene suspendido el reconocimiento y los pagos de los distintos grados de la carrera profesional. La presidenta de CSIF Sanidad Castilla-La Mancha, Ana Isabel Fernández, ha asegurado que "no es necesario regular un nuevo modelo, el que había se adecuaba a las necesidades de todos los profesionales", y ha recordado que en 2023 ya se planteó negociar otro sistema con criterios que, a su juicio, eran "poco alcanzables para el grueso de trabajadores". El sindicato considera además que el anuncio del Ejecutivo regional está vinculado a la futura aprobación del nuevo Estatuto Marco, que contempla el reconocimiento económico de la carrera profesional para personal fijo, interino y sustituto.

Page, confiado

Durante su intervención, el presidente autonómico ha mostrado su confianza en que Castilla-La Mancha pueda contar este mismo año con una ley que regule un nuevo modelo de carrera profesional sanitaria, aunque ha condicionado su implantación al consenso entre los sectores implicados.

"Hoy hay mucha gente más afectada por la carrera que cuando empezamos, porque hay muchísimos más profesionales contratados. Pero queremos cumplir y hacerlo con cabeza, con sentido común, con sensatez", ha señalado.

El debate sobre la recuperación de la carrera profesional sanitaria también estuvo presente a finales de febrero en el V Foro Económico Español de Castilla-La Mancha, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha en el Cigarral de las Mercedes, en Toledo.

Durante ese encuentro, el director general de Recursos Humanos y Transformación del Sescam, Íñigo Cortázar, aseguró que el Gobierno regional trabaja en su recuperación. "Estamos absolutamente de acuerdo en reactivarla. No cabe ninguna duda", afirmó Cortázar.

No obstante, aunque se mostró "moderada, pero razonablemente optimista respecto a una pronta reactivación", evitó fijar plazos concretos y advirtió de que no quería "generar falsas expectativas", si bien se comprometió a trabajar con "esfuerzo, compromiso y participación de todos los profesionales".