Núñez plantea a Page modificar la ley de acompañamiento para reactivar "cuanto antes" la carrera profesional sanitaria

El PP de Castilla-La Mancha ha lanzado su última ofensiva para reactivar la carrera profesional sanitaria y blindar el concierto social del tercer sector en la región. Quiere aprovechar el pleno del próximo jueves en las Cortes, en el que se debatirá la ley de medidas administrativas y tributarias —más conocida como Ley de Acompañamiento de Presupuestos 2026—, para introducir dos cambios que, a su juicio, son "importantísimos para el fortalecimiento de nuestro estado del bienestar".

Lo ha hecho a través de una carta abierta en la que el líder de los populares, Paco Núñez, pide al socialista Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Comunidades, que el PSOE apoye en ese pleno las dos enmiendas que el PP ha presentado a dicha ley.

En su misiva, remitida a los medios de comunicación, Núñez subraya que la norma que se debatirá, y previsiblemente se aprobará gracias a la mayoría absoluta del PSOE, "compromete el presupuesto de este año" y "determina cómo se va a gastar el dinero de todos los castellanomanchegos este año".

Por ello, sostiene que no será "un jueves más", sino un pleno "muy importante para el futuro de nuestro estado del bienestar, el de todos los castellanomanchegos". "Cuando se habla del bienestar social y la salud estamos hablando del alma de una comunidad", escribe el dirigente del PP.

La primera enmienda propone eliminar "del presupuesto la prohibición de la carrera profesional sanitaria". Núñez recuerda que el presupuesto de 2026, aprobado "solo con los votos de los diputados socialistas de Emiliano García-Page", establece en su artículo 41.1 que "la carrera profesional está suspendida" y que lo que pide el PP es que "se elimine esa suspensión" para que "podamos abrir, ya con la carrera profesional aprobada, un debate sobre cómo implementarla".

Ofrece colaboración

Admite que "no será sencillo" y que "tiene un importe económico muy importante", y que será necesario "modificar el presupuesto" y convocar "mesas de negociación con los sanitarios" para decidir cómo aplicarla "para que llegue a todos los grados y para que recoja todas las categorías",

A cambio, se compromete a que él y sus compañeros del PP trabajarán "con el Gobierno si hiciera falta" para apoyar las modificaciones presupuestarias necesarias y "contribuir a que se ponga en marcha cuanto antes".

Castilla-La Mancha es, a día de hoy, la única comunidad autónoma que no ha recuperado aún la carrera profesional sanitaria tras la crisis de 2008, pese a la presión creciente de los sindicatos y de las organizaciones profesionales. Este complemento permite que médicos, enfermeras y otros profesionales cobren más a medida que avanza su trayectoria.

El Gobierno regional mantiene que está dispuesto a seguir negociando, pero sin fijar plazos concretos, mientras los sindicatos han intensificado la presión y han convocado movilizaciones y jornadas de huelga para reclamar la reactivación inmediata de la carrera.

En la carta, Núñez avisa de que "sería una pena que los sanitarios de Castilla-La Mancha tengan que esperar otro año para recuperar la carrera profesional", aunque asegura que "cuando yo sea presidente, la van a recuperar de manera inmediata".

Tercer sector

La segunda enmienda va dirigida al tercer sector. El PP plantea modificar la ley de servicios sociales, en el mismo trámite, "para que se ponga en marcha el concierto social".

Se trata, explica Núñez, de una "modalidad que permitiría que el dinero que ya reciben las asociaciones y los colectivos por prestar su servicio de atención sociosanitaria, pueda garantizarse mediante un instrumento que les dé seguridad jurídica y estabilidad económica".

"Que, en lugar de estar a la espera, año tras año, de recibirlo con una subvención, lo reciban vía concierto", resume el líder del PP.

Núñez sostiene que "solamente con que el Partido Socialista votara que sí a esta propuesta del Partido Popular, que modifica una ley, se pondría en marcha el concierto social" y podría iniciarse la negociación con el tercer sector para transformar sus subvenciones en conciertos.

Por eso, cierra su carta insistiendo en que "el próximo pleno no es un día más en la lucha para garantizar el bienestar social en nuestra tierra".

"Es un día en el que, si el Partido Socialista quiere y acepta las propuestas del Partido Popular que nacen de lo que demanda la sociedad civil, mejoraremos y blindaremos mucho mejor nuestra sociedad del bienestar. Es nuestra obligación hacerlo", concluye.