El Estatuto de Castilla-La Mancha, abocado al fracaso: el PP no retirará la enmienda y bloquea la subida de diputados

La reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha parece abocada al fracaso. La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha confirmado que su partido no tiene previsto retirar la enmienda parcial presentada en el Congreso de los Diputados a la reforma del Estatuto de Autonomía que rompe el acuerdo que su partido había alcanzado con el PSOE en este asunto.

Unas declaraciones que se producen unas horas después de que el vicepresidente segundo del Gobierno autonómico, José Manuel Caballero, advirtiese al principal partido de la oposición que "o apartan las enmiendas que rompen el consenso alcanzado en Castilla-La Mancha o se apartan ellos".

La número dos de los 'populares' en la región ha confirmado en una entrevista concedida a Europa Press que desde que el pasado 4 de febrero su partido presentase una enmienda parcial para mantener la horquilla de diputados en un máximo de 35 para evitar que aumente a 55, como habían acordado los dos grandes partidos en el texto que se ha tomado en consideración en el Congreso, no se han producido avances ni acercamientos.

En este sentido ha recordado las palabras del presidente autonómico, Emiliano García-Page, en el V Foro Económico de Castilla-La Mancha organizado por EL ESPAÑOL en las que acusaba al PP de haber "traicionado la dignidad de esta tierra" y avisaba de "consecuencias severísimas".

"¿Cómo vamos a sentarnos con un partido que sale ante los medios como un matón amenazando al PP?", se ha preguntado Agudo, al tiempo que ha insistido en que el trámite se encuentra en compás de espera hasta que la Presidencia del Congreso convoque el debate de las enmiendas.

Lo que quiere el PP es que "se convoque esa comisión y haya debate, y que el Estatuto salga adelante". Para ello, la secretaria regional ha razonado que es necesario que el PSOE "deje de presentar como excusa" la enmienda del PP.

Agudo ha insistido en reducir el debate a que la estrategia de los socialistas se limita a que "haya más diputados" mientras que su partido busca que la reforma sirva para "blindar derechos".

"El PSOE ha preferido engañar a los castellanomanchegos para que haya más diputados, pero nosotros lo tenemos claro", ha asegurado.

Posible recorte a 25 diputados

La portavoz del grupo parlamentario popular en las Cortes regionales también se ha referido a la posibilidad planteada por el vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, también en el V Foro Económico de Castilla-La Mancha, de que el PSOE utilice su mayoría para reducir la horquilla de los 33 parlamentarios actuales hasta el suelo de los 25 que recoge la actual ley electoral.

"Están en su derecho, pero confirmaría que están obsesionados con los votos", ha sentenciado.