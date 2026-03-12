Caballero asegura que el Estatuto podría recibir "el impulso definitivo antes de verano" si el PP retira las enmiendas

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, se ha dirigido al PP para avisarle que "solo tiene una salida" en cuanto al Estatuto de Autonomía. "O retira las enmiendas presentadas en el Congreso de los Diputados al proyecto de reforma o se apartan. No hay más posibilidades de acuerdo si no es bajo esa premisa", ha expresado.

Durante una visita al municipio ciudadrealeño de Viso del Marqués, Caballero ha sido contundente sobre la posible puesta en marcha de nuevo de la reforma de la norma.

"Le decimos al PP de la región que o apartan las enmiendas que han planteado, que rompen el consenso alcanzado en Castilla-La Mancha y en la toma en consideración en el Congreso de los Diputados o se apartan ellos", ha reiterado.

El vicepresidente segundo ha indicado que "debe haber credibilidad" en la política, por lo que "una palabra dada tiene que valer". Sin embargo, "los dirigentes del PP regional han demostrado que no tienen palabra y que no se puede confiar en ellos".

"Si retiran las enmiendas, se recupera el consenso inmediatamente, el trámite avanza en el Congreso e, incluso, podríamos plantearnos que antes del verano pudiéramos dar un impulso definitivo al Estatuto", ha afirmado, a la vez que ha calificado la enmienda del PP como "una deslealtad con la comunidad y con lo que se ha firmado, apoyado y votado".

Compromisos del Gobierno de Page

Por otro lado, Caballero ha asegurado que el Gobierno de Emiliano García-Page tiene ya en ejecución en la actualidad el 94 % de los compromisos adquiridos con la ciudadanía para la legislatura 2023-2027, lo que significa que "se han puesto en marcha más de nueve de cada diez de un total de 861".

"Es una exigencia y un compromiso personal y político cumplir sus promesas electorales, a las que se han sumado otros nuevos compromisos adquiridos a lo largo de la legislatura. Estamos contentos y satisfechos", ha afirmado.

Al respecto, ha detallado que el 63 % de los compromisos ya están "completamente cumplidos" y ha recordado que la ciudadanía puede consultar el grado de cumplimiento en el Portal de Compromisos.