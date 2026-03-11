Núñez acusa a Page de acudir a Castilla y León a "trabajar para que el PSOE de Pedro Sánchez siga gobernando"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha criticado la presencia del presidente autonómico, Emiliano García-Page, en la campaña electoral de Castilla y León, un hecho que a su juicio "demuestra claramente que es sanchista y que siempre trabaja para que el PSOE de Pedro Sánchez siga gobernando".

Durante una visita al municipio conquense de Atalaya de Cañavate, Núñez ha criticado que Page acudiese este martes a Palencia y Benavente y pidiese el voto para Carlos Martínez, "el candidato de Sánchez" en los comicios que se celebran este domingo.

"Cada vez que hay elecciones, Emiliano García-Page se pone la camiseta del PSOE y pide el voto para los candidatos de Pedro Sánchez", ha incidido el dirigente regional del PP, quien ha criticado que "se hable mucho de si Page es diferente o si representa otra corriente dentro PSOE" pero "cuando llega el momento de pedir el voto, siempre trabaja para el PSOE de Pedro Sánchez".

El presidente del PP en la región ha acusado al también barón socialista de "reconocer públicamente que nunca dejará de votar al PSOE y que apoyará a Pedro Sánchez cuando haya elecciones generales", una afirmación que ha traducido en que "siempre trabaja" para que los socialistas "sigan gobernando"

"Ya basta de tratar de construir relatos para confundir a la gente”, ha señalado Núñez en relación a su oposición interna al líder nacional de los socialistas para apostillar que "los hechos demuestran que Page forma parte del mismo proyecto político que Sánchez".

Un momento de la visita de Paco Núñez a Atalaya del Cañavate.

De ahí que haya apuntado que "lo peor que le puede pasar a Castilla-La Mancha es tener un gobierno socialista en España y otro en la región", ya que "quienes contribuyen a que el sanchismo siga gobernando no están ayudando al futuro ni al bienestar de nuestra tierra”.

Contrapunto del PP

Un modelo que ha contrapuesto con ejemplos como el trabajo del equipo de Gobierno municipal del Partido Popular en Atalaya del Cañavate para luchar contra la despoblación mediante la promoción de vivienda pública destinada a alquiler social.

Núñez ha repasado cómo el Ayuntamiento está adquiriendo y rehabilitando viviendas para ponerlas a disposición de familias a precios asequibles y favoreciendo así la llegada de nuevos vecinos al municipio.

"Mientras algunos se dedican a titulares y a hacer campaña fuera de nuestra tierra, los alcaldes del Partido Popular trabajan para transformar sus pueblos y ofrecer oportunidades en la Castilla-La Mancha rural", ha concluido.