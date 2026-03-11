Ya ha entrado en vigor: descuento del 50% en el billete de autobús para mayores de 65 años en Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha mantiene este 2026 la ayuda al transporte para personas mayores de 65 años que supone una rebaja del 50% en el precio de los billetes de autobús interurbano dentro de la región.

La medida, regulada por la Orden 167/2018 y modificada en 2020, se financia con cargo a los presupuestos autonómicos. La comunidad castellanomanchega es un territorio muy extenso donde el uso del transporte público es fundamental para los ciudadanos.

Por ende, la Junta dirige esa ayuda a los mayores de 65 años que representan "en torno a un 19% de la población total" de Castilla-La Mancha. La bonificación se aplica siempre que el viaje tenga origen y destino dentro del territorio autonómico y afecta tanto al billete sencillo como a otros títulos de transporte válidos en las líneas interurbanas.

Requisitos

Para beneficiarse del descuento es imprescindible cumplimentar los dos siguientes parámetros:

Personas mayores de 65 años empadronadas en algún municipio de Castilla-La Mancha .

. Disponer de la conocida "tarjeta dorada", emitida por la Consejería competente en materia de Bienestar Social y vinculada a la persona titular.

En el momento de la compra del billete, el usuario debe presentar esta "tarjeta dorada" en taquilla o en el punto de venta, y la empresa puede solicitar además el DNI o la tarjeta de identidad de extranjero para corroborar los datos del viajero.

Esta ayuda es compatible con las bonificaciones para familias numerosas reguladas por la Consejería de Fomento. En estos casos, primero se aplica el descuento previo para esas familias de tres o más hijos, y sobre el importe rebajado se calcula ese 50% adicional.

La Junta dicta que las empresas concesionarias están obligadas a aplicar este descuento. Esa parte del precio del billete es abonada por el propio ejecutivo regional mediante pagos trimestrales.

Descuento del 50 % también a jóvenes

La pasada semana, el Consejo de Gobierno acordó la renovación de ese descuento del 50% en los viajes interurbanos para los viajeros de entre 14 y 29 años.

"Con respecto al año anterior, hemos aumentado en cerca de medio millón de euros esta partida. La intención del Gobierno con esta medida es llegar a 200.000 jóvenes", subrayó la consejera portavoz, Esther Padilla.