Ya es oficial: por primera vez los ciudadanos de Castilla-La Mancha podrán cazar y pescar en otras nueve comunidades

Castilla-La Mancha se ha incorporado por primera vez al sistema de licencias interautonómicas de caza y pesca en aguas interiores tras la firma de un convenio con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y otras nueve comunidades autónomas.

El acuerdo, publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), permitirá a cazadores y pescadores utilizar una única licencia para practicar estas actividades en todo el territorio de las comunidades firmantes, sin necesidad de tramitar permisos distintos en cada región.

Junto a Castilla-La Mancha, el convenio lo suscriben Andalucía, Aragón, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Principado de Asturias y Región de Murcia.

Nuevas incorporaciones

El nuevo convenio sustituye al marco legal firmado en 2017 y amplía el sistema al incorporar por primera vez a Castilla-La Mancha y a Andalucía, que no habían suscrito el acuerdo anterior.

Las licencias tendrán una validez de un año y un coste fijo de 70 euros para la caza y de 25 euros para la pesca en aguas interiores. Además, las inhabilitaciones por infracciones cometidas en una comunidad se aplicarán automáticamente en todas las demás.

El sistema se apoyará en la plataforma Licicaz-web, desarrollada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que permitirá el intercambio automático de información entre administraciones y la gestión en tiempo real de altas, bajas y comprobación de requisitos.

Según el Ministerio, la medida busca reducir la burocracia para los usuarios y facilitar la movilidad entre territorios, además de favorecer la actividad económica vinculada al medio rural.