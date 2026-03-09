Albacete acogerá la Feria de Artesanía de Primavera tras descartarse Bayona como sede por su situación electoral

La edición de Primavera de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha, comúnmente conocida como Farcama, se celebrará finalmente en Albacete y no en Bayona, como estaba previsto inicialmente. Así lo ha anunciado este lunes el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha explicado el cambio durante un acto en Cabanillas del Campo, donde ha inaugurado un nuevo centro de salud. Según ha señalado, la decisión responde a la situación política en Francia y a la coincidencia con procesos electorales en ese país.

"Vamos a cambiar el destino para que sea en Albacete", ha afirmado García-Page, quien ha explicado que en Francia les pasa como a nosotros puesto que "no dejan de estar nunca en elecciones".

Emiliano García-Page durante la inauguración del nuevo centro de salud de Cabanillas del Campo. JCCM

Por lo tanto, el Gobierno regional no quiere "ni estorbar nosotros ni que nos estorben a nosotros los procesos electorales franceses".

Éxito asegurado

A ello se suma, según ha indicado el presidente autonómico, el contexto de inestabilidad política general, lo que ha llevado al Ejecutivo a optar por una alternativa dentro de la región.

"Hemos preferido algo que estoy seguro de que a los propios artesanos les encanta, porque en Albacete habrá éxito seguro", ha añadido.

La Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha cuenta desde hace varios años con una edición de primavera que se celebra fuera de la comunidad autónoma con el objetivo de promocionar el trabajo de los artesanos castellanomanchegos y abrir nuevos mercados.

En los últimos meses, como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el Gobierno regional había planteado que la próxima edición se desarrollara en la ciudad francesa de Bayona, después de que anteriormente también se barajara su celebración en Oporto como parte de la estrategia de internacionalización de la feria.