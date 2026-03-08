Teresa López Tomé: "No somos un chiringuito; hay discursos negacionistas que dan miedo, y ya no se esconden"

Teresa López Tomé posa para EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha en la sede del Instituto de la Mujer, en los soportales de la plaza de Zocodover de Toledo, donde también se encuentra la biblioteca feminista y centro de documentación Luisa Sigea. Foto: Javier Longobardo

Teresa López Tomé es la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha desde octubre de 2025. Lleva pocos meses en el cargo, pero ya se ha hecho con la dinámica del organismo. Nacida en Romanones en 1975, es empleada pública en el Ayuntamiento de Alovera especializada en Juventud y, de manera transversal, de Igualdad.

Es concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Guadalajara y recibe a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha para hablar de igualdad, feminismo, mujeres trabajadoras, brecha de género, negacionismo, retos y reivindicaciones.

López Tomé en un momento de la entrevista. Foto: Javier Longobardo

Pregunta: Hablemos de las mujeres en situaciones más precarias: las que no pueden pagar el alquiler o renuncian a la maternidad por falta de conciliación. ¿Qué se les dice a ellas y por qué es vital seguir reivindicando este 8M desde su perspectiva?

Respuesta: El 8M es un día de reivindicación para que las mujeres salgamos a la calle recordando los derechos adquiridos y manteniendo la memoria de aquellas que nos precedieron y lucharon para que hoy estemos aquí. Debemos reivindicar porque estos derechos todavía son vulnerables.

Hay mujeres que tienen dificultades no solo para pagar el alquiler, sino para el acceso a la vivienda. Las jóvenes, por ejemplo, necesitan un salario digno para pagar el alquiler, lo que obliga a romper la brecha de género salarial.

En el caso de mujeres con discriminación múltiple (con discapacidad, migrantes o sin pareja) el acceso es aún más complejo. A las madres jóvenes que deben cuidar solas de sus hijos les digo que estamos ahí y que la administración pública, a través del Instituto de la Mujer y de la Consejería de Fomento, ofrece ayudas específicas.

Luchamos por normativas que aseguren que los derechos sean plenos y lleguen a todas las mujeres, especialmente a las que presentan más dificultades.

P: A veces somos solidarios ante catástrofes, pero no ante situaciones de vulnerabilidad extrema como la trata. ¿Ocurre esto porque pensamos que a nosotros nunca nos va a pasar?

R: Sí, a veces no se sale del entorno propio. En un grupo de amistades se suele decir que no se conoce a ningún hombre machista o que en ese círculo no hay mujeres que hayan sufrido agresiones sexuales. Pero si no te lo cuentan, no significa que no ocurra. Es necesario empatizar desde el privilegio. En temas como la trata o el juicio social, todavía se escucha que la víctima iba borracha o que se vestía de determinada manera, en lugar de poner el foco en el agresor.

Si una mujer nace en un entorno vulnerable sin oportunidades, es muy difícil que salga de ahí sin apoyo social y político. Antes de juzgar, hay que conocer.

P: El salario femenino en Castilla-La Mancha es el cuarto más bajo del país y la brecha supera el 18 %. ¿Cómo revertimos estas cifras?

R: Todo se basa en educación y políticas. Estamos trabajando en la Ley de Brecha, que esperamos salga a finales de año, colaborando con empresas, administraciones y trabajadores para difundir nuestros derechos. A menudo hablamos de brecha salarial sin mencionar que la brecha de género existe por los cuidados.

Las políticas de corresponsabilidad son fundamentales porque una mujer puede cobrar menos por no acceder a complementos de nocturnidad o peligrosidad, o por reducir su jornada. En Castilla-La Mancha somos pioneros con el Plan Corresponsables para equiparar los cuidados y evitar que las mujeres pierdan ingresos o promociones por atender a sus familias.

P: Si pudiese aplicar una sola política mañana mismo, ¿cuál elegiría?

R: Flexibilidad horaria para hombres y mujeres. Los datos muestran que la falta de esta afecta más a la mujer, pues es quien suele pedir permisos para el médico o reuniones escolares. En los sectores donde sea posible, esa flexibilidad permitiría trabajar con mayor bienestar, eliminando la carga mental de elegir entre responsabilidad y empleo. Aunque hay sectores complicados como sanidad o educación, flexibilizar todo lo posible sería un avance importantísimo.

Los mensajes igualitarios, como este sobre la implicación contra la violencia de género, están en todos los rincones de la sede, también en los interruptores de la luz. Foto: Javier Longobardo

P: ¿De qué manera se logra concienciar a las empresas que aún no están comprometidas con la igualdad?

R: Muchas empresas ya lo están y solicitan colaborar con el Instituto de la Mujer para implementar planes de igualdad. Se logra con educación, formación y empatía. Cuando una mujer lidera, se nota un enfoque más humano y horizontal, priorizando el equipo sobre la competitividad.

Las empresas deben ver que estamos a la altura, pero el cambio real vendrá cuando el empresario no tema que una mujer falte por cuidados porque la corresponsabilidad sea un hecho. Si las políticas cambian, ese miedo desaparecerá.

P: Existen casos donde mujeres asumen funciones de compañeros con mejor sueldo por categoría, como en el mantenimiento de colegios y la limpieza, pero sin que se les ajuste la remuneración. ¿Cómo es posible que siga ocurriendo esto?

R: Es incomprensible. El sector de la limpieza está muy feminizado y los hombres suelen ocupar puestos de mantenimiento. Si una mujer asume esas labores de mayor rango económico, debe denunciarlo. A menudo no se hace por miedo al despido, y es algo que no se puede consentir. Pasa lo mismo en la ayuda a domicilio. Las administraciones y los sindicatos debemos estar ahí para evitar esta discriminación múltiple laboral y de género.

P: El miedo al despido sigue siendo la principal barrera para muchas trabajadoras.

R: El miedo paraliza y lleva a aceptar situaciones injustas. En sectores precarios hay muchas mujeres migrantes con contratos parciales que trabajan jornada completa, o incluso sin contrato. No podemos mirar hacia otro lado. Trabajamos con la patronal y los sindicatos para que la nueva ley de brecha de género, que impulsan el presidente de la región, Emiliano García-Page, y la consejera Sara Simón, salga adelante este año.

P: Frente a quienes tachan de 'chiringuitos' a estas instituciones, ¿cómo explicarías la labor del Instituto de la Mujer y la Consejería de Igualdad?

R: El Instituto de la Mujer llega a muchísimas mujeres en la región. Somos pioneras en ayudas al tejido asociativo y fomento del arte femenino. Pero la parte más crítica es la atención directa: contamos con 88 Centros de la Mujer con más de 200 profesionales que ofrecen atención jurídica, social y psicológica integral.

Tenemos 15 recursos de acogida para víctimas de violencia de género con sus hijos e hijas, que están llenos cada mes, y 5 centros para víctimas de agresión sexual. No es un chiringuito, es una red necesaria. Las políticas de igualdad deben ser transversales y estar presentes desde las aulas hasta cualquier área de la comunidad.

P: ¿Existe un riesgo real de involución o de que se reviertan derechos que ya dábamos por adquiridos?

R: Sí. Los derechos se pueden perder. Hay discursos negacionistas que dan miedo porque ya no se esconden sino que son explícitos en los medios y en las instituciones. No es una invención, es una realidad que escuchamos a diario.

P: ¿Cómo vives el hecho de que otras mujeres lancen discursos contrarios a los derechos de las mujeres?

R: Lo hablamos mucho en mi entorno. Intento no juzgar a estas mujeres porque las considero víctimas del machismo y del patriarcado. No comparto su postura, pero entiendo que sufren una opresión constante que las lleva a creer en esos discursos.

P: ¿Cree que el negacionismo busca perpetuar privilegios?

R: Los privilegios influyen. En España, como mujeres blancas, a veces hablamos de la lucha en Latinoamérica o África desde nuestra posición. Una mujer que no ha tenido que luchar o que no ha sufrido acoso laboral puede creer que esas realidades no existen.

Sin embargo, que una persona no lo haya vivido no significa que no sea la realidad de muchas otras que cobran menos o crían solas a sus hijos. Sin empatía es muy difícil entender a tus hermanas, tanto en tu país como fuera.

La directora del Instituto de la Mujer muestra la campaña del Gobierno regional en este 8M: 'Castilla-La Mancha, con M de Mujeres'. Foto: Javier Longobardo

P: ¿Siente que el discurso igualitario y feminista está perdiendo apoyo, especialmente entre los jóvenes?

R: A veces parece que hay que justificar constantemente qué es el feminismo. Feminista se es o no se es; y no solo somos feministas las mujeres, también los hombres.

Sobre la juventud, se nos intenta vender que están en contra, pero los datos del Consejo de la Juventud dicen lo contrario: un 37 % se siente feminista y un porcentaje muy alto se define como igualitario.

Ciertos sectores políticos han inundado las redes con noticias falsas para que algunos chicos se sientan amenazados. Me preocupa el aumento de la violencia de género entre jóvenes; necesitamos empoderar a las chicas y educar a los chicos en el respeto. Tengo esperanza porque veo en las universidades a los agentes del cambio.

La también concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Guadalajara invita a salir a la calle en esta jornada reivindicativa. Foto: Javier Longobardo

P: Para este 8M en Toledo, el Ayuntamiento ha optado por una entrega de premios en lugar de convocar una marcha. ¿Qué invitación hace el Instituto de la Mujer?

R: El 8M es un día de reivindicación, no una celebración. Invito a todas las mujeres y a los hombres que nos acompañan a salir a la calle con las asociaciones. El espacio es nuestro los 365 días del año. Un evento cerrado para pocas personas no visibiliza la lucha; en la calle es donde nos juntamos todas, tanto profesionales, mujeres vulnerables, jóvenes como mayores.

P: ¿Es posible recuperar la unión del feminismo?

R: Creo que las mujeres debemos estar unidas. Hay colectivos interesados en que nos enfrentemos, pero la lucha es única. No permitiremos ni un paso atrás en nuestros derechos, que son derechos humanos. El feminismo debe avanzar conforme avanza la vida y confío en que, pese a las diferencias de opinión, todas estamos juntas en esto.