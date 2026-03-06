UGT anima a salir a la calle este 8M para romper las corrientes "negacionistas" que amenazan los derechos de las mujeres

La vicesecretaria general de UGT, Lola Navarro (i), y la secretaria general de UGT en C-LM, Lola Alcónez . UGT

El sindicato UGT Castilla-La Mancha ha animado a la ciudadanía a participar en las manifestaciones del próximo domingo, 8 de marzo, con el objetivo de visibilizar los derechos de las mujeres trabajadoras y denunciar las desigualdades que aún persisten en el ámbito laboral, especialmente en los puestos más precarizados.

La secretaria regional del sindicato, Lola Alcónez, ha afirmado que "salgamos a la calle porque es el único lugar en el que mostramos que estando unidos podemos luchar contra esas corrientes negacionistas y destructivas que quieren acabar con los derechos".

Alcónez ha participado en el acto organizado por el sindicato junto a la vicesecretaria general, Lola Navarro, donde se han abordado las dificultades que enfrentan las mujeres solo por el hecho de serlo.

Entre las ponentes del evento también se encontraba Almudena Fontecha, presidenta de la Fundación Grupo Norte y primera secretaria general de UGT en Castilla-La Mancha, reconocida por su papel pionero en el impulso de la igualdad y la creación de la Escuela de Mujeres Dirigentes.

Políticas de igualdad

La vicesecretaria general, Lola Navarro, ha subrayado la importancia de que las mujeres puedan salir "del rincón permanente de la violencia" y ha recordado que en lo que va de año ya se han registrado 11 mujeres asesinadas y dos niños.

Navarro ha llamado a toda la sociedad a implicarse en políticas de sensibilización y formación para erradicar la violencia machista y a apoyar a las mujeres periodistas que sufren agresiones por su labor profesional.

Sobre la juventud, la sindicalista ha advertido que muchos jóvenes consumen información a través de redes sociales, donde los algoritmos contribuyen a la desinformación, y ha destacado la necesidad de campañas educativas sobre la historia reciente y los derechos conquistados.

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha puesto en valor la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad dentro de UGT y ha defendido la necesidad de romper los "techos de cristal" en todos los ámbitos.

Sabrido ha resaltado que actualmente más de diez millones de mujeres trabajan en España, y que el objetivo debe centrarse en reducir la brecha salarial y promover medidas de conciliación. Además, ha reiterado el compromiso del Gobierno con la erradicación de la violencia de género: "Frente a la violencia machista hay que poner pie en pared y rechazar cualquier discurso negacionista. La única violencia machista que nos vale es cero".

Jornadas, premios y reconocimiento

La jornada organizada por UGT ha incluido mesas de debate sobre el presente y el futuro de la mujer en el ámbito sindical y el liderazgo femenino como herramienta de transformación social.

Asimismo, se ha entregado el premio del VII Concurso de Relato Breve 'Empoderadas', que ha reconocido a Lula Borges Delgado, de Cedillo del Condado, por su relato feminista 'Caldo de raíces'. La jornada ha concluido con un homenaje a Almudena Fontecha, destacando su trayectoria pionera en la lucha por la igualdad y los derechos laborales.

El sindicato ha insistido en que la cita del 8M será un espacio abierto de diálogo, reflexión y reivindicación, donde toda la sociedad puede sumarse para defender los derechos de las mujeres trabajadoras y avanzar hacia una igualdad real y efectiva.