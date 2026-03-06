Page advierte del peligro de crisis por la guerra de Irán: "Lo que menos necesita España es entrar en números rojos"

Emiliano García-Page este viernes en Tarazona de la Mancha (Albacete) durante la presentación de la II Estrategia de Impulso al Trabajo Autónomo 2026-2030.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha alertado este viernes del riesgo que existe de que el enfrentamiento armado abierto por Estados Unidos e Israel contra Irán derive en una crisis económica global que afecte aun más al clima social que actualmente se vive en España.

"En este país, que tiene un nivel de crispación tan alto y en el que cualquier cosa se discute de manera guerracivilista, lo que menos necesitamos es entrar en números rojos", ha asegurado durante la presentación de la II Estrategia de Impulso al Trabajo Autónomo 2026-2030 celebrada en Tarazona de la Mancha (Albacete).

El presidente autonómico se ha referido a este frente bélico iniciado el pasado sábado de manera muy crítica por los efectos que puede conllevar. "Todas las guerras son odiosas y dolorosas porque generan muerte y destrucción pero además hay algunas como esta que se plantean para buscar determinados intereses".

En este sentido, Page ha criticado que los presidentes de Estados Unidos e Israel, Donald Trump y Benjamin Netanyahu, "hayan iniciado un conflicto en el que nos quieren involucrar a la fuerza y en medio de amenazas" en relación a la intención avanzada por el dirigente norteamericano de cortar la relación comercial con España por no facilitar el uso de las bases militares de Rota y Morón de la Frontera.

Trabajo al Observatorio de los Aranceles

Las palabras de Trump, a juicio de Page, abren un "periodo de incertidumbre" y "la incertidumbre siempre es mala si tiene que ver con grandes mercados o fuentes de financiación energética".

En este punto, el político toledano ha recordado cómo hace escasos meses la administración estadounidense puso patas arriba las relaciones comerciales con la introducción de aranceles. En aquel momento, el Gobierno de Castilla-La Mancha puso en marcha el Observatorio Regional del Impacto de los Aranceles (ORIA) en el que se lleva a cabo un seguimiento del impacto de estas medidas en las relaciones comerciales de las empresas de la región.

Ahora, frente a la nueva realidad que se abre por la escalada bélica y el cierre del Estrecho de Ormuz, Page ha avanzado que el Gobierno autonómico utilizará esta herramienta para "encargar un trabajo especial de observación" que mida el impacto económico que pueda tener este nuevo escenario mundial.

"Tengo claro que vamos a tener daños económicos pero el problema será que esta situación derive en mucho más que un daño temporal", ha finalizado el presidente de Castilla-La Mancha.