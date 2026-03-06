Después de la borrasca Regina, una dana dejará lluvias e inestabilidad en Castilla-La Mancha este fin de semana

Castilla-La Mancha afronta un fin de semana inestable en lo meteorológico por la formación de una depresión aislada en niveles altos (dana) que provocará precipitaciones en buena parte de la región.

Este fenómeno se producirá tras el paso de la borrasca Regina, la decimoprimera de gran impacto que barre la península desde que comenzó el año y que, entre otros fenómenos, hacía activar este jueves los avisos por aire contaminado de polvo sahariano en la provincia de Toledo.

De cara al viernes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que los cielos estén nubosos o cubiertos con posibilidad de que se formen nieblas dispersas, sobre todo en zonas de montaña.

Por lo demás, habrá lluvias y chubascos generalizados que podrían ser localmente fuertes en el sureste y que podrían estar acompañados de alguna tormenta ocasional.

La cota de nieve se situará en los 1.600-1.800 metros al comienzo del día, pero descenderá a lo largo de la jornada hasta los 1.400-1.800, a excepción de las comarcas de Alcaraz y Segura. En estos puntos de la provincia de Albacete, la Aemet ha activado un aviso amarillo por nevadas de hasta 5 centímetros de grosor en 24 horas en cotas que apenas superarán los 1.000 metros.

Respecto a las temperaturas, las mínimas irán en descenso en el sureste y en el extremo nordeste y experimentarán pocos cambios en el resto. Las máximas también descenderán en la mitad oeste y en Guadalajara. Los lugares donde más se notará este descenso térmico será en los Montes de Toledo y norte de Ciudad Real.

Por contra, en el este de Albacete se espera que suban y en el resto de la región no se registrarán cambios significativos.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 11 grados en Albacete, entre los 7 y los 11 en Ciudad Real, entre 5 y 13 grados en Cuenca, entre 7 y 15 grados en Guadalajara y entre 8 y 14 grados en Toledo.

Persistencia de la dana

Este cuadro de inestabilidad se prolongará durante el fin de semana, cuando se prevé que al paso de Regina se descuelgue una dana que afectará a la península y Baleares.

Según el portal Meteored, el sábado continuarán predominando los cielos nubosos o muy nubosos con chubascos en prácticamente todo el país, sobre todo en Galicia, el resto del Cantábrico, Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana, donde pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas de tormenta.

En Castilla-La Mancha también se notará un predominio de vientos de poniente.

El domingo, pese a que la dana se irá desplazando hacia el norte, todavía continuarán predominando los cielos con abundante nubosidad, sobre todo por la mañana