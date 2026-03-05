Núñez reivindica el legado de Aznar: "Ha sido el presidente más determinante para el pensamiento político del país"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha destacado a José María Aznar como "el presidente del Gobierno más determinante para el pensamiento político en España de los últimos 40 años". Un líder con "una extraordinaria preparación intelectual y un permanente interés por el debate de las ideas".

Así lo ha expresado durante la presentación del nuevo libro de Aznar, Orden y Libertad, celebrada en el salón de actos de Unicaja en Albacete capital, acompañado también por la periodista María José Fuenteálamo

Núñez se ha mostrado orgulloso de recibir a "uno de los presidentes más destacados de las democracias europeas contemporáneas".

"En un momento en el que parece que las ideologías están en desuso y en el que algunos carecen de principios y valores, la figura del presidente Aznar representa precisamente lo contrario: la convicción de que las ideas importan y de que deben guiar la acción política", ha expresado el 'popular'.

Según ha detallado, Orden y Libertad plantea la idea de que la libertad individual solo puede garantizarse plenamente dentro de un marco de orden institucional, respeto a la ley y unidad del Estado.

🔵 José María Aznar es el presidente más determinante para el pensamiento político en España de los últimos 40 años.



🖊️📖 Hoy, en Albacete, hemos presentado ‘Orden y libertad’, una obra imprescindible para reflexionar sobre algo esencial, que las democracias fuertes se… pic.twitter.com/u7NhbCzBcz — Paco Núñez (@paconunez_) March 5, 2026

"El libro defiende que orden y libertad no son conceptos opuestos, sino complementarios y esenciales para el funcionamiento de las democracias. Un ensayo político que reivindica la importancia de la estabilidad institucional, el respeto a la ley y la fortaleza del Estado como bases para garantizar la libertad individual y el progreso democrático", ha indicado.

Asimismo, Núñez ha asegurado que el libro es clave para entender "uno de los ciclos políticos y económicos más relevantes de la España reciente", que abarca la segunda mitad de los años 90 y los primeros años de la década de 2000.

"Esta obra es fundamental para quienes quieren reflexionar sobre cómo fortalecer las democracias contemporáneas desde el respeto a los principios, los valores y las instituciones", ha sentenciado.

"Apoyar a los aliados"

Por su parte, José María Aznar ha asegurado que el Gobierno de España debería "estar apoyando a sus aliados" respecto al conflicto con Irán, expresando que "no es momento para eslóganes ni gritos". Una declaración que alude al 'no a la guerra' con el que el Gobierno de Pedro Sánchez ha mostrado su negativa a vincularse en la operación militar contra el régimen chií.

Al respecto, ha augurado que es posible que España se convierta en "algo marginal a la hora de tomar decisiones internacionales".

Aznar ha señalado la importancia de "preservar a la Unión Europea" frente a la petición de su disolución por parte de señalados politólogos estadounidenses para volver "a una Europa de las nacionalidades que podría llevarnos a la guerra". "Las democracias liberales están bajo peligro hoy por circunstancias propias como los populismos de izquierdas y de derechas y por externas como los países que intentan construir un orden internacional que no nos beneficia", ha alertado.

Por último, ha vaticinado que las próximas elecciones "tendrán un carácter constituyente, ya que el sanchismo solo sabe salir de una crisis creando otra mayor, que pondrá en jaque el actual sistema político español, incluida la monarquía".

"El PP tendrá la capacidad para superar esta deriva solo si los españoles así lo quieren y le otorgan una clara mayoría frente a la izquierda y Vox", ha sentenciado.