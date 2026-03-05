Castilla-La Mancha asume la Vicepresidencia del Intergrupo del Vino para reforzar un sector clave en la región

Castilla-La Mancha asumirá la Vicepresidencia del Intergrupo del Vino en el sector del Comité Europeo de las Regiones, tras la celebración de la cuarta reunión de este órgano en Bruselas.

El ofrecimiento se ha producido después de la participación del presidente autonómico, Emiliano García-Page, cuya intervención ha sido especialmente valorada por los miembros del foro por la solidez de sus aportaciones y el liderazgo mostrado en la defensa del sector vitivinícola.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha señalado que para la región es un "tremendo orgullo" asumir la responsabilidad, cuyo objetivo es "dirigir los designios de un sector fundamental y estratégico para Castilla-La Mancha, para España y para Europa".

En este sentido, ha asegurado que el Ejecutivo regional acepta la propuesta con el compromiso de "hacer el mejor papel posible por el bien de un sector clave para nuestra tierra".

Medidas necesarias

Desde esta Vicepresidencia, el Gobierno regional continuará defendiendo al sector vitivinícola en asuntos estratégicos como la obligatoriedad de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) en el desarrollo de la futura Política Agraria Común (PAC).

Martínez Lizán ha subrayado la necesidad de que se mantenga esta herramienta y de que se apliquen las medidas necesarias para garantizar la continuidad del sector mediante la mejora de las infraestructuras vinculadas al viñedo, especialmente en los ámbitos de elaboración y transformación del vino.

Asimismo, ha defendido que se mantengan los actuales niveles de reestructuración y se impulse la mejora de la capacidad de destilación de subproductos, poniendo en valor los restos que generan un valor añadido adicional.

Entre las nuevas oportunidades para el sector, el consejero ha destacado el desarrollo de figuras emergentes como los vinos desalcoholizados, insistiendo en que "cualquier oportunidad de rentabilidad que se ofrezca al sector vitivinícola tenemos que defenderla y apoyarla".

En materia de comercialización, el titular de Agricultura ha remarcado la importancia de vender los productos "al mejor precio posible", objetivo que puede alcanzarse a través del impulso de las figuras de calidad vínicas.

Castilla-La Mancha cuenta con 25, de las que 24 son Denominaciones de Origen y una Indicación Geográfica Protegida y, especialmente, mediante la promoción del vino en terceros países.

En este ámbito, ha reclamado que los programas sean sencillos, con costes simplificados, y que permitan aprovechar los acuerdos comerciales suscritos por la Unión Europea para optimizar la venta de los vinos regionales en el mercado internacional.

La ratificación oficial de esta Vicepresidencia tendrá lugar en la próxima reunión del Intergrupo del Vino, prevista para el mes de julio.