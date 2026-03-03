Los titulares que dejó Page a Fernando Ónega en su última entrevista: del adelanto electoral al "laberinto sin salida"

Emiliano García-Page y Fernando Ónega el pasado 4 de junio en el palacio de Fuensalida.

Este martes ha fallecido a los 78 años Fernando Ónega, uno de los grandes cronistas de la Transición y autor del célebre discurso del "puedo prometer y prometo" de Adolfo Suárez cuando ejercía como su director de Prensa.

La luctuosa noticia del fallecimiento del histórico comunicador, padre de las también periodistas Sonsoles y Cristina Ónega, ha sido dada a conocer por diario 65ymas.com, del que era presidente.

Precisamente, en calidad de impulsor de esta publicación digital encaminada a acercar contenido informativo y divulgativo a los más mayores, hace nueve meses entrevistó en el Palacio de Fuensalida de Toledo, sede del Gobierno de Castilla-La Mancha, al presidente regional, Emiliano García-Page.

Fue en el contexto del Encuentro 45 ‘El poder de reinventarse' impulsado por la Cámara de Comercio y en el que el veterano periodista arrancó varios y potentes titulares al regidor castellanomanchego.

Durante aquella charla, Page no rehuyó las preguntas de Ónega y pidió de manera abierta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un adelanto electoral para "no arrastrar al PSOE en los territorios" durante los comicios municipales y regionales.

"Lo que pasó en las elecciones autonómicas de 2023, que la política nacional arrastró a los territorios no puede volver a pasar", advertía Page, quien además aducía que "una inmensa mayoría" de responsables locales y territoriales del PSOE "lo preferiría". De ahí, que insistiera en la necesidad de que "el veredicto de los españoles sobre política nacional sea anterior" a la celebración de las elecciones autonómicas y municipales que se celebrarán en mayo de 2027.

"Laberinto sin salida"

En otro momento de su diálogo, incidió en el "laberinto sin salida" en que, a su juicio, se adentró la política española después de las últimas elecciones generales celebradas el 23 de julio de 2023 y en las que la llave de la gobernabilidad quedaba en manos de partidos como Junts.

"Esa misma noche tuve esa sensación de estar en una película de terror en la que no sabes por qué la víctima siempre se mete en el sótano y cierra la puerta", reconocía, no sin antes ironizar a modo de chascarrillo con que "al final lo único que se cerraba era el maletero de Puigdemont".

Un momento a partir del cuál aseguraba haber detectado "un alto nivel de desasosiego y perplejidad social por toda España".

En este sentido, recalcaba que "se trata de una novedad tremenda que haya esta animadversión a la actividad política yendo bien la economía", poniendo como ejemplo que en esos momentos, el paro había bajado de los 2,5 millones de personas por primera vez en 17 años.

Pésame de Page

Nada más conocerse la muerte de Fernando Ónega, el presidente de Castilla-La Mancha ha utilizado las redes sociales para mostrar públicamente sus condolencias a los más allegados del veterano periodista.

El mundo del periodismo y todos quienes creemos en el valor de la buena información estamos de luto.



Lamento profundamente el fallecimiento de Fernando Ónega, de quien quiero destacar su aportación decisiva durante la Transición, etapa clave de nuestra historia reciente.



— Emiliano García-Page (@garciapage) March 3, 2026

En un post en X, ha afirmado que "el mundo del periodismo y todos quienes creemos en el valor de la buena información estamos de luto" por esta pérdida.

"Lamento profundamente el fallecimiento de Fernando Ónega, de quien quiero destacar su aportación decisiva durante la Transición, etapa clave de nuestra historia reciente", ha agregado.

De ahí que haya ofrecido su "pésame a sus familiares y seres queridos".