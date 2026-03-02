La UCLM, Bienestar Social y el Cermi se alían para lanzar seis microcredenciales en el ámbito de la discapacidad

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha y la delegación regional del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha (Cermi) han presentado este lunes en Toledo un protocolo de actuación para el desarrollo de seis microcredenciales universitarias en el ámbito de la discapacidad que buscan mejorar la cualificación profesional y promover la igualdad de oportunidades en la región.

En esta presentación han participado el rector de la UCLM, Julián Garde; la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, y el gerente del CERMI Castilla-La Mancha, José Antonio Romero.

Durante su intervención, Garde ha destacado que esta colaboración a "tres bandas" beneficiará al conjunto de la sociedad castellanomanchega y responde a la misión de la UCLM de mejorar la vida de las personas a través del conocimiento.

Según ha explicado Garde, estas seis acciones formativas que comenzarán a impartirse la próxima semana se estructuran en dos bloques temáticos: gestión y sostenibilidad de entidades sociales e intervención y acción social directa con personas en situación de vulnerabilidad.

El objetivo es reforzar tanto la capacidad organizativa del tercer sector como la atención profesional a las personas con discapacidad.

El rector ha apuntado que esta colaboración se inscribe en el programa de microcredenciales universitarias impulsado mediante el acuerdo entre la UCLM, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Gobierno de España. En este marco, el objetivo autonómico fijaba 832 microcredenciales, de las cuales 714 correspondían a la UCLM.

Hasta la fecha, la institución ha ejecutado y evaluado 128 acciones formativas, que han permitido emitir 2660 microcredenciales. Además, hay 132 nuevas acciones aprobadas hasta el final del periodo, lo que supondrá más de 1500 microcredenciales adicionales.

Sistema público de capacidad

Por su parte, la consejera de Desarrollo Sostenible, Bárbara García Torijano, ha aprovechado para anunciar que el Gobierno de Castilla-La Mancha reforzará en 2026 su red pública de discapacidad con la puesta en marcha de 16 nuevos recursos especializados y más de 150 plazas adicionales, una ampliación que consolida el crecimiento sostenido del sistema regional de apoyos.

La consejera, ha recordado que Castilla-La Mancha ya cuenta con 390 recursos especializados para personas con discapacidad, "con más de 15.600 plazas", y ha explicado que “en este año vamos a poner en marcha 16 recursos nuevos: siete de atención temprana, seis viviendas y tres centros de día, con más de 150 plazas. Y todo ello tiene también que ir un paso más allá, que es esa profesionalidad de las personas que se empeñan en que en estos recursos públicos que ofrecemos a la ciudadanía sean de calidad”.

Al acto han asistido también el director general de Discapacidad, Francisco José Armenta; la delegada provincial de Bienestar Social en Toledo, Rosa María Quirós; el presidente de Cecap y del Aula de Inclusión e Innovación Social, Andrés Martínez Medina; el vicepresidente de CERMI Castilla-La Mancha, José Martínez; la secretaria general de Cermi, Ana Cabellos; la directora del Centro de Estudios de Posgrado, Susana Villaluenga; la directora del Área de Desarrollo de Cecap, Bruna Silva; y las codirectoras del Aula de Inclusión e Innovación Social, Sonia Morales y Yolanda Salinero.